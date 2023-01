Dos terços dels executius responsables de corporacions i grans firmes d'abast internacional creuen que hi haurà una recessió global el 2023, segons una enquesta feta pel Fòrum Econòmic Mundial, divulgada hores abans de la seva reunió anual a Davos.

Els líders del sector privat que van participar en l'anàlisi han assenyalat que planegen reduir costos significativament en resposta a l'entorn econòmic negatiu, mentre que els economistes són optimistes en relació amb el control de la inflació i els balanços en general.

Per als enquestats, les tensions geopolítiques continuaran pesant fortament en el rumb de l'economia mundial i anticipen que les polítiques monetàries es continuaran endurint a Europa i els Estats Units.

El panorama és especialment pessimista per a Europa, on el 100% dels enquestats preveu un creixement econòmic "feble o molt feble" enguany, un percentatge que baixa al 91% en el cas dels Estats Units, al 68% a Llatinoamèrica i al 48% a la Xina.

En el cas del gegant asiàtic, l'enquesta reflecteix cert optimisme en relació amb l'aixecament de les mesures restrictives per controlar la propagació de la covid i que això impulsi cert creixement, encara que també hi ha incertesa pel possible impacte que això pugui tenir en la salut pública xinesa.

Els enquestats que creuen que l'alta inflació seguirà a Europa ascendeixen al 57%, mentre que en el cas de Llatinoamèrica baixen al 45%, per als Estats Units al 24% i a la Xina són únicament un 5%.

Són majoria, d'altra banda, els que esperen que la política monetària segueixi la seva tendència cap a la restricció tant a Europa (59% dels sondejats) com als Estats Units (55%).

"L'economia global es troba en una posició precària. L'alta inflació, acompanyada d'un creixement baix, alts nivells de deute i un ambient fragmentat redueixen els incentius per a aquesta inversió tan necessària per a tornar a créixer", va analitzar la directora gerent del Fòrum Econòmic Mundial, Saadia Zahidi.

Respecte a les retallades que s'espera hagin d'assumir les empreses, un 86% preveu que es tracti de reducció de costos operatius, un 78% tem acomiadaments i un 77% s'inclina per l'optimització de les cadenes de subministrament.

En el costat positiu, els enquestats creuen que la crisi ha arribat ja al seu pic, perquè un 68% pensa que la situació serà menys greu a la fi de 2023 que en l'actualitat. També un 64% espera que les dificultats energètiques s'alleugin en aquest període.