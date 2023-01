El president del BBVA, Carlos Torres, demana "reformes" i més aposta per la "sostenibilitat fiscal" aquest 2023. En una entrevista difosa per l'entitat, el banquer reclama no "abaixar la guàrdia" tot i que les dades macroeconòmiques recents hagin sigut "millors del que s'esperava" amb millores del PIB i l’IPC. "Els episodis d'inflació solen ser duradors", ha avisat abans d'apostar per incrementar la productivitat i la competitivitat fent canvis en diferents sectors. Torres també destaca la necessitat de tenir "un bon pla" en un entorn on el deute dels països ha pujat de manera rellevant. "La sostenibilitat fiscal sempre és important, i en aquest context encara més", recorda.

"Al front financer, hem de veure com es desenvolupen els efectes de segona ronda de la inflació, si això pot portar també a pujades addicionals de tipus d'interès o a més tensions financeres", assegura Torres. En aquest sentit, recorda que el context general continua sent "d'elevada incertesa", tant des del punt de vista geopolític com econòmic i comercial. Pel que fa a les previsions de creixement, el màxim responsable del BBVA anticipa un any de millora progressiva. "Podríem veure un any 2023 que vagi, tant de bo, de menys a més a mesura que es dissipen les incerteses que tenim, sobretot, si ho fan en positiu. I que ens porti, per tant, a creixement, que és el cas que esperem: que hi hagi creixement l'any 2023 a pràcticament tots els països on tenim presència, si bé és veritat que serà un creixement menor que el que hem vist l'any 2022", indica. Sobre la situació específica del BBVA, Torres fa un balanç "molt bo" de la situació de l'entitat basca. "Si mirem les xifres al mes de setembre, veiem creixements molt rellevants en inversió creditícia, creixent a doble dígit, o el benefici atribuït, creixent gairebé un 50%", celebra. En aquest sentit, anuncia que continuarà apostant pels mercats on està present el dia d'avui, principalment Espanya, Amèrica Llatina i Turquia, i per les inversions en innovació i sostenibilitat.