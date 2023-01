La crisi dels xips llasta un sector que «acumula incerteses»

El sector de l’automoció està patint especialment el cúmul de crisis afegides que colpegen el conjunt de l’economia els darrers anys. I ho pateix especialment, per la manca de components, i concretament de semiconductors i microxips, unes mancances que han fet endarrerir el lliurament de comandes, com reconeix Jordi Ballús, de la manresana Tallers Ballús. Tot i que la marca que distribueix aquest concessionari, Toyota, ha estat la primera a la capital del Bages i també al conjunt de l’Estat, el mercat no ha estat, en conjunt, el més idoni, assegura Ballús.

«Anem acumulant incerteses», diu Jordi Ballús, que assegura que «el 2022 hauríem venut molts més vehicles perquè teníem moltes comandes». Però els retards en el lliurament de vehicles, en el conjunt del sector, han estat de mesos i fins i tot d’un any.

Segons Fecavem, la patronal catalana de la distribució d’automoció, la tendència de matriculacions era creixent en els darrers tres mesos de l’any però va caure sobtadament el mes de desembre. Fet que va provocar que el mercat quedés per sota de les previsions del sector. A Catalunya, segons les dades de Fecavem, l’acumulat anual va ser de 101.550 unitats matriculades, un 8,3% menys respecte el mateix període de tancament de l’any anterior. D’aquesta manera, el pes de les matriculacions catalanes en el conjunt estatal ha passat del 15,7% del 2014 a un 12,5% l’any 2022.

Segons l’anàlisi de la patronal, a banda de la manca de matèries primeres, com els semiconductors i microxips, el conflicte d’Ucraïna, els preus de l’energia, la incertesa de l’evolució del coronavirus a la Xina, els creixents costos financers o l’alta inflació han estat els factors que han explicat el balanç negatiu del sector a Catalunya.

La patronal catalana també destaca en el seu informe anual que a Catalunya «cada vegada es matriculen menys flotes de turismes. Conseqüentment, l’indicador de les matriculacions no reflecteix l’activitat comercial del sector de la distribució, dels concessionaris i agents oficials». Per a Fecavem, «la pressió i la persecució fiscal són factors determinants com un impost sobre les emissions que per si sol motiva la deslocalització». Es tracta, diu la patronal, d’«un tram a tenir en compte, ja que l’Impost de Matriculació a Catalunya supera la mitjana espanyola».

Previsions per a enguany

Per a aquest 2023, el sector confia en un increment de vendes. La consultora MSI Iberia preveu que el mercat automobilístic espanyol creixerà de les 813.686 vendes a les 952.956 unitats el 2023. Un augment de 139.000 automòbils que, si es compleix, superarà la previsió d’un sector que es marca la xifra de 900.000 euros per mantenir el to. Ja el 2024, el sector de l’automoció al conjunt de l’estat preveu superar la barrera del milió de turismes, amb unes matriculacions estimades de 1.062.709 cotxes i tot terrenys, segons l’estudi d’MSI.

En el cas del mercat català, la mteixa consultora estima que creixerà de fins a les 112.184 unitats enguany, el que suposa un 10% més interanual.

Segons la consultora, la tipologia de vehicle que «està superant tots els obstacles sense registrar cap balanç negatiu són els vehicles de dues rodes», ha apuntat Fecavem. En aquest sector, l’evolució des del 2021 és «clarament favorable i també ho serà, per tercer any consectiu, aquest 2023». Així, tant ciclomotors com motocicletes van tancar el 2022 amb 184.406 matriculacions; el 2022 amb 192.764; i aquest 2023 es preveu que arribi fins a les 201.813 i el 2024, fins a les 206.788. Pel que fa a Catalunya, l’any 2021 van tancar amb 43.741 matriculacions; el 2022 amb 45.202; i aquest 2023 es preveu que arribi fins a les 46.577 i el 2024, fins a les 47.717. Unes tèndències de creixement que la patronal considera 2moderades, però efectives».