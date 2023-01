Manresa, entre les ciutats grans on més va caure la venda de turismes el 2022

Manresa va tancar el 2022 amb un total de 814 turismes matriculats, segons dades de la patronal Faconauto, que integra les associacions de concessionaris oficials de les marques automobilístiques. La xifra suposa el 18,6% menys del miler just matriculat l’any anterior, segons la mateixa font. Amb aquesta caiguda, la capital del Bages se situa com la quarta ciutat gran del país (de més de 50.000 habitants) amb un decrement més rellevant del nombre de turismes matriculats, només per darrera de Cornellà de Llobregat (-30,92%, Granollers (-25,88%) i Mollet del Vallès (-19,33%). Al conjunt de Catalunya, la davallada va ser molt més moderada, del 8,1%, segons la mateixa patronal. A més d’aquestes poblacions, només Girona (-14,65%) i Lleida (-13,16%) s’haurien mantingut el 2022 per sobre de la mitjana catalana de retrocés de matriculacions en el conjunt de les ciutats grans del país.

A la Catalunya central, els dos municipis amb més matriculacions van continuar sent Rajadell (4.427) i Aguilar de Segarra (4.025), poblacions que històricament mantenen una taxa de matriculació mínima per aconseguir finançar les arques municipals per aquest concepte. A Aguilar, segons el seu Alcalde, Pere Aliaguilla, la matriculació de vehicles d’empreses de renting i altres del sector va deixar l’any passat més de 200.000 euros a un Ajuntament que té a l’entorn d’1,5 milions de pressupost. En el cas de Rajadell, segons el seu batlle, Joan Carles Lluch, els ingressos per matriculacions suposen uns 600.000 euros en un pressupost total d’uns dos milions. Amb tot, ambdós municipis han vist disminuir dràsticament la matriculació d’empreses de renting des que a Catalunya s’aplica l’impost sobre les emissions, que ha fet que moltes companyies del sector hagin traslladat les matriculacions a altres punts de l’Estat, com explica i lamenta Lluch. Així, a Rajadell la caiguda de les matriculacions el 2022 respecte del 2021 ha estat de més del 60%, i de més del 35% a Aguilar de Segarra. A Manresa, Toyota va ser la marca amb més turismes matriculats, 133, 7 menys que un any abans, seguida de Kia, amb 77, que va incrementar en tres les matriculacions del 2021, segons les dades facilitades per Faconauto. Hyundai (62), Mazda (54), Audi (53), Ford (41), Renault (41), Dacia (39) i Seat (35) completen el top ten de marques amb més matriculacions de turismes.