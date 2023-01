Centenars de taxistes recorren aquest matí el centre de Barcelona contra la plataforma Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'IMET. Abans de començar la marxa, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha deixat clar que la "tarifa regulada és el més sagrat que té el taxi" i ha afirmat que la protesta també és a favor dels "usuaris i consumidors". Amb tot, ha deixat la porta oberta a possibles mobilitzacions durant el congrés audiovisual ISE, que tindrà lloc entre finals de mes i principis de febrer i on s'esperen unes 50.000 persones. En la marxa, hi participen al voltant de mig miler de taxistes, segons el primer balanç de la Guàrdia Urbana, i uns 2.000 vehicles grocs i negres segons Élite Taxi.

El conflicte amb Free Now arrenca des que la plataforma va voler carregar nous serveis als usuaris en concepte de servei o en funció de la demanda i que l'IMET no permet aplicar. De moment, l'empresa ha presentat un informe a la justícia perquè dicti mesures cautelars i poder implementar aquestes tarifes.

En una atenció als mitjans de comunicació, Álvarez ha comentat que aquestes pràctiques suposen un "atac directe" al model de servei públic. En aquest sentit, ha criticat que a la Comunitat de Madrid s'estigui permetent deixar d'aplicar el model de tarifes regulades i es doni més poder a la plataforma perquè les defineixin o suprimeixin dies de descans. Per això, entre les demandes del sector a Barcelona, hi ha que els operadors de taxi puguin aglutinar, com a màxim, un 15% de les llicències per evitar situacions de monopoli.

Álvarez ha explicat que el col·lectiu també demana que en la Llei del taxi quedi clarament especificada la diferència entre un servei de la societat de la informació i el transport de viatgers, tal com estableix la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En tercer lloc, els taxistes exigeixen que la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra retirin les VTC que "treballen fora de la llei". "L'administració ens diu que hi està treballant i que hi ha alguna VTC que encara li queda moratòria", ha comentat el coordinador d'Élite Taxi.

"Ens estan robant a la cara de la policia, dels nostres polítics. A finals de mes tenim una fira amb 50.000 persones i sinó això no s'arregla aturarem la fira", ha advertit Álvarez, que ha exigit "resultats al carrer" a l'administració i reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La marxa els taxistes ha començat quan passaven uns minuts de dos quarts d'onze del matí a l'Avinguda Maria Cristina i ha enfilat la Gran Via fins a Plaça Catalunya, on la comitiva s'ha aturat uns minuts per fer sonar els clàxons sota les oficines de Free Now a Barcelona. Tot seguit, ha reiniciat la marxa fins a les immediacions del Parlament i l'Estació de França, on tenen previst celebrar una assemblea.