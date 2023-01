Mobles Decor amplia instal·lacions i creix en espai virtual

Després de gairebé cinquanta anys d’activitat, la botiga manresana Mobles Decor inaugura demà una ampliació de les seves instal·lacions, amb la qual guanyarà 200 metres quadrats que s’afegeixen als 450 ja existents. Senen Viladrosa, el propietari de l’establiment, aprofitarà la inauguració per presentar en societat un nou sistema de projecció virtual en 3D dels seus dissenys d’interiors, que permetrà als clients navegar per les habitacions moblades dibuixades pels professionals de Mobles Decor.

Tercera generació d’una família de fusters i vernissadors, Viladrosa, juntament amb el seu germà Isaac, porten les regnes del doble negoci de mobles familiar: Decor i Mobles Botifoll, a la carretera del Pont de Vilomara, l’establiment matriu de la societat. Allà va començar, els anys seixanta, la comercializació de mobles per part d’una família que ha passat en tres generacions de la fusteria a l’interiorisme.

Senen Viladrosa va fer-se càrrec, el 2009, de Mobles Decor, una botiga que va fundar a finals dels anys setanta del segle passat el manresà Jordi Sancho, i que aquell any es jubilava. «Vaig agafar el negoci en plena crisi», diu Viladrosa. «Fins a la pandèmia va ser una muntanya russa, però amb el tancament per la covid la gent se’n va adonar que calia arreglar-se els domicilis. Acabat el confinament va ser un no parar. No ens atrapàvem la feina. Ara, el negoci s’ha estabilitzat», detalla Viladrosa. Amb tot, de la pandèmia n’han sortit nous hàbits, que fomenten el quedar-se a casa i tenir interès per la renovació dels espais particulars.

Tot plegat ha dut Viladrosa a impulsar un projecte que tenia al cap feia temps: guanyar metres per a la botiga i poder ampliar l’exposició de producte. Amb els 200 metres quadrats més, també guanya aparadors, que li permeten ensenyar tot un pis complet. El negoci, el 80% del qual, diu Viladrosa, consisteix avui en dissenyar projectes a mida per als seus clients, ha anat ocupant al llarg dels anys altres locals al carrer Barcelona per suplir la manca d'espai a l'establiment del número 43. El mateix Viladrosa va obrir una matalasseria una mica més avall, al local que és avui la llibreria Papasseit, SIZ Descans, que va tancar al cap de pocs anys. Al carrer Barcelona, que Viladrosa coneix bé perquè, a més de comerciant de la zona, va presidir de l'associació de botiguers del carrer, li cal una empenta, diu el propietari de Mobles Decor. "Amb una mica d'inversió hi guanyaríem molt. En il·luminació, per exemple. I en l'arbrat, que fa anys demanem".