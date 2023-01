El Berga Resort, escollit entre els millors càmpings d’europa per l’ANWC holandesa

Berga Resort ha estat inclòs entre els 220 millors càmpings del conjunt d’Europa per l’ANWC, l’associació automobilista holandesa, fundada el 1883, amb 5 milions de socis i una de les principals organitzacions del sector al continent. El càmping berguedà forma part de les 17 instal·lacions qualificades amb cinc estrelles al conjunt de l’Estat, de les quals 14 són catalanes. Amb tot, Berga Resort és l’únic càmping que no està ubicat al litoral dels 17 escollits en una votació popular, en què participen 26.000 usuaris holandesos, i que està reforçada, a més, amb una auditoria externa.

A més del berguedà, la resta de càmpings catalans guardonats amb el Top Camping de l’associació holandesa són L’Eurocamping, Sandaya Cypsela, Aquarius, Àmfora, Las Dunas, Laguna, La Ballena Alegre i Les Medes (demarcació de Girona), Playa Montroig Càmping Resort, Tamarit Beach Resort, el càmping & Resort Sangulí Salou, Stel Roda de Barà de Tarragona (demarcació de Tarragona) i Vilanova Park (Barcelona). El Càmping & Resort Sangulí Salou ha estat reconegut, a més, com el millor establiment de la seva categoria a Europa.

Per a Marta Barniol, responsable del Berga Resort, el reconeixement (que l’establiment ha rebut en altres ocasions en els últims anys) suposa «un honor» que atribueix a l’ «alt nivell» de les instal·lacions del càmping, que disposa d’equipaments com piscines cobertes climatitzades, gimnàs o pistes de pàdel, entre d’altres. «Tenim unes instal·lacions molt per sobre del nivell d’altres de més gran volum», diu Barniol que, tanmateix, lamenta que el turista estranger valora especialment de Catalunya la platja i l’alta muntanya. El turista forani suposa, per al Berga Resort, un 1% del seu negoci, diu Barniol. La responsable de la instal·lació, però, valora «la bona promoció» per al gran mercat europeu que suposa aquest reconeixement que s’atorga, a més, després d’una completa avaluació per part de personal especialitzat.

El Berga Resort va obrir portes el 1985 i compta amb 500 parcel·les. El seu públic és bàsicament de les comarques de Barcelona i disposa d’una clientela sobretot de llarga estada.

Guardó alemany

A més dels guardons de l’ANWB, que es van lliurar recentment en una gala a Utrecht, també s’han donat a conèixer aquests dies, en una cerimònia que va acollir Stuttgart, els premis de l'alemanya Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), la més gran d’Europa. Els càmpings catalans premiats amb el Superplätze 2023 han estat Les Medes, El Delfín Verde Costa Brava Resort, l’Àmfora, La Ballena Alegre, Las Dunas, Aquarius (demarcació de Girona), la Torre del Sol, Tamarit Beach Resort, Playa Montroig Camping Resort, El Templo del Sol i Càmping & Resort Sangulí Salou (demarcació de Tarragona). A més, aquest últim ha estat A tot l’Estat espanyol 15 càmpings han rebut el Superplätze 2023.

Per al president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, "aquests guardons són un reconeixement a la feina que fa el sector en l’àmbit de la sostenibilitat i de millora constant i situen Catalunya com una de les millors destinacions de càmping d’Europa".