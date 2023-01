L’empresa química Thor Especialidades, en unes instal·lacions de 8 hectàrees al polígon Pla del Camí de Castellgalí, fabrica al voltant de 25.000 tones de producte. D’aquestes, 1.800 corresponen a producte sòlid, que requereix un tractament complex. «L’aposta per a aquest any és duplicar aquestes 1.800 tones, i a mitjà termini serem capaços d’augmentar-ho més», afirma el conseller delegat de la filial de la companyia d’origen anglès, Albert Garcia.

El 2022 va tenir un volum de vendes de 87 milions d’euros i els darrers tres anys ha fet inversions per valor de 8 milions d’euros, reporta la química. Garcia assenyala que «anem creixent de manera progressiva». Ara mateix té una plantilla formada per 108 treballadors; «la major part són de la comarca», assegura Garcia.

Thor és una multinacional amb 14 filials arreu del món, estratègicament distribuïdes per cobrir tots els països. «A Espanya cobrim i Portugal. Alemanya s’encarrega d’Alemanya, Holanda, Bèlgica... No som una gran multinacional química, però som molt especialitzats», explica Garcia. El seu ‘core bussiness’ són els biocides (preservants). La part més industrial es destina a pintures, construcció, tractament d’aigües i desinfecció. L’altra és el ‘personal care’, la cosmètica. L’aplicació principal de la filial bagenca és per a condicionador de cabells. «No fem producte final, venem a fabricants de cosmètics», remarca Garcia. El conseller delegat diu que «l’objectiu final és el mateix, preservar el producte, però es testen de manera diferent, i amb una seguretat per a la salut humana molt diferent».

Així, tenen quatre unitats de negoci: biocides, cosmètica, desinfecció i ignífugs, «que és l’origen del grup i que s’ha anat diluint», explica el conseller delegat de Thor. La filial bagenca n’acull dues: cosmètica i desinfecció, però també venen productes de les altres. «Desenvolupem els nostres productes al nostre laboratori d’R+D, i això ens ha permès incrementar vendes», afirma Garcia, que afegeix que «la divisió de ‘personal care’ la tenim des del 2000, abans era a Alemanya, i l’altra, la de desinfecció, es va crear el gener del 2020, just abans de l’esclat de la pandèmia».

Els reptes immediats

El conseller delegat de Thor assenyala que «els nostres objectius principals són l’automatització de la planta i la digitalització. Reduir temps, errors i optimitzar la infraestructura que tenim ara». L’any passat van implementar un nou sistema d’emmagatzematge, «d’estanteries mig intel·ligents, que permeten estocar, optimitzar l’espai que tenim. Redueixes la gestió i el temps, una quarta part del temps a l’hora de preparar les sortides. És un exemple de com volem treballar, volem insistir en la idea d’optimitzar processos i automatitzar», destaca Garcia.

Un altre dels reptes que afronta la companyia és la innovació. El conseller delegat detalla que «tenim laboratoris de control de qualitat, d’R+D, format per set químics, i servei al client. I el servei de laboratoris dona suport a la part comercial. També, serveis d’auditories de planta per a empreses de pintures, detergents i neteja de terres. Al final el que venem nosaltres és un producte que evita que es contamini». I assegura que, «per sort, a Europa cada cop estem més regulats, tot el que venem ha d’estar autoritzat, testat per l’impacte al medi ambient i el mínim impacte per a la salut humana. I aquesta reglamentació només és a Europa i EUA. En principi, ningú pot importar producte químics de Xina, per exemple».

Garcia afegeix que «el que tenim entre cella i cella són aquests reptes a mitjà termini, automatitzar tots els processos, tant de comptabilitat i administració com a la planta de fabricació, on estem focalitzats, la innovació i, per descomptat, la sostenibilitat. Està molt de moda, però nosaltres hem aconseguit reduir el consum de gas, de llum, ja des del 2014, optimitzant els processos». També han reduït la generació de residus discriminant-los més, han augmentat la pròpia generació de nitrogen i les plaques solars suposen entre el 30% i el 35% de l’energia consumida.

I l’altre gran repte que destaca Garcia «és que entre tots ens hem de cuidar, tenir bon clima laboral, crear un vincle entre els treballadors, sentir-nos orgullosos de treballar a Thor».

Implicació amb el territori

La química contribueix a entitats del territori: Ampans, CDIAP, Taller Coloma-Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Llar d’Infants Castellgalí, Althaia, Convent de Santa Clara, l’Hospital Clínic de Barcelona, el Banc dels Aliments i la Fundació Lupus.

Garcia fa ressaltar de manera especial la col·laboració de l’any passat «per treballar els valors de l’empresa amb el centre ocupacional L’Art de Viure Ampans, on van dissenyar els valors: innovació, compromís, treball en equip i credibilitat; un projecte molt maco», entre altres col·laboracions. També contribueix a l’impuls de la pràctica esportiva, recompensat amb el premi al centre de treball per la promoció de l’esport a la feina Be Active del 2022, del Consejo Superior de Deportes.

D’altra banda, la presència de Thor va propiciar que Castellgalí fos la primera població de la Catalunya central a instal·lar, el 2010, una sirena per alarma de risc químic, i cada any s’hi fa un simulacre, ja que està integrada a la xarxa d’alarmes adscrites al Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya PLASEQCAT de Protecció Civil de la Generalitat, que serveixen per alertar la població en cas d’accident químic. El 2019 s’hi van afegir Sant Vicenç de Castellet i Puig-reig.