L’Escola Agrària de Manresa -centre del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural- ofereix un curs de tracció animal moderna a Mas La Franquesa, a Moià, entre els dies 23 i 27 de gener, i del 30 de gener al 2 de febrer. La formació és de 52 hores i s’hi inclouen qüestions relacionades amb l’alimentació, les cures bàsiques, la psicologia, la importància del llenguatge corporal, el manteniment i la reparació de guarniments, el maneig i les tècniques elementals, els mètodes de comunicació i la tria de l’animal.

El curs consta de d’11 sessions dirigides per nou persones expertes, com Just Serra, veterinari i ramader ecològic; Ada Torra, veterinària especialitzada en èquids de la Universitat de Lleida; Quim Digon, expert en tracció animal, i Jorge Sánchez, baster, entre d’altres.

El coordinador del curs, Bernat Torras, explica que “la tracció animal moderna té una filosofia que ha d’anar en concordança amb el teu projecte. Si tens 200 hectàrees de cereals, ara mateix no és una bona opció. Però sí que ho és en altres situacions, per exemple, per a vinya i per fer altres feines agrícoles o al bosc”. Torras, que es dedica a oferir serveis en tracció animal, cavalls, mules o bous, afirma que «són companys de treball, no una simple eina més. A més aporten fems, poden pasturar el sotabosc, no compacten la terra i ajuden a fer-te més conscient del que fas i per què ho fas”.

El curs organitzat per l’Escola Agrària de Manresa és el primer mòdul bàsic d’un curs més ampli -de gairebé 300 hores, amb més de la meitat de pràctiques- que aborda tota la complexitat de la feina al camp amb animals. La resta de mòduls específics es dedicaran al desembosc, al treball en vinyes, a les feines a l’horta i a la utilitat dels animals com a mitjà de transport. Tots ells es faran entre febrer i abril.