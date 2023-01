No hi ha setmana sense que un gegant de la indústria tecnològica anunciï acomiadaments. Aquest dilluns ha estat el torn de Spotify. La plataforma sueca de música a la carta ha anunciat que planeja retallar el 6% de la seva plantilla, cosa que afectaria uns 600 empleats.

La companyia fundada per l’emprenedor Daniel Ek ha informat que també portarà a terme una reorganització que ha forçat la dimissió de qui fins ara era la seva directora de continguts i publicitat, Dawn Ostroff. L’anunci ha fet que les accions de Spotify pugin el 3,5%, segons informa Reuters.

El gegant de l’‘streaming’ musical ha explicat que destinarà entre 35 i 45 milions d’euros a efectuar aquests acomiadaments. A finals de setembre, la companyia tenia uns 9.800 empleats a temps complet.

Turbulències al sector

Tot i que la seva retallada de llocs de treball és inferior al d’altres pesos pesants del sector, Spotify ha optat per estrènyer-se el cinturó després de veure com el seu negoci s’ha vist afectat per la reducció en la inversió dels anunciants. Aquesta caiguda de la publicitat respon a la creixent inflació i a la pujada dels tipus d’interès, derivades d’un 2022 marcat per la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Aquestes turbulències macroeconòmiques són les mateixes que han portat les grans companyies tecnològiques a efectuar grans acomiadaments. Amazon ha iniciat una retallada que afectarà més de 18.000 persones; Google, 12.000, Meta, propietària de Facebook i Instagram, 11.000; Microsoft, 10.000; i el Twitter d’Elon Musk, més de 6.000.