El president de la Cambra de Comerç del Berguedà, Joan Boix, i l’alcalde de Gironella, David Font, han signat avui al matí un conveni de col·laboració per promoure la creació d’ecosistemes que contribueixin a impulsar la competitivitat dels emprenedors, les start-ups i les pimes del conjunt del territori.

Concretament, les dues entitats han acordat unir esforços a través dels seus coworkings, el hub cambraDigital, de la Cambra de Comerç de Barcelona, i l’Espai 9 Coworking, ubicat a la colònia

Viladomiu Nou, per ampliar els seus serveis i contribuir així al desenvolupament economicoempresarial, tant de les empreses de Gironella com de les iniciatives sorgides a Barcelona.

L’acord estipula que ambdues entitats posin a disposició de la seva comunitat els respectius coworkings.

Per una banda, la Cambra oferirà el hub cambraDigital, un espai ubicat a les oficines centrals de la Cambra de Comerç de Barcelona (avinguda Diagonal, 452), que treballa per promoure la transformació digital dels negocis i ofereix serveis d’alt valor afegit en innovació, internacionalització, talent, transformació digital i finançament, així com un espai de treball conformat per una àrea de cotreball, sales de reunió i un espai polivalent per celebrar-hi jornades o trobades.

Per l'altra, l’Ajuntament de Gironella posarà a disposició l’Espai 9, un coworking rural ubicat a la colònia Viladomiu Nou, que disposa d’un espai de treball, sales de reunions i una zona de creació per impulsar les interrelacions i les sinergies entre el teixit productiu.

La Cambra de Comerç de Barcelona considera aquesta col·laboració la punta de llança del projecte que està liderant i definint a través de les seves cambres territorials, que té com a objectiu teixir una xarxa de hubs distribuïts pel territori per incentivar la innovació dels municipis que integren la demarcació de la Cambra de Barcelona. L’acord materialitzat avui se suma al que ja es va signar el mes de novembre amb l’Ajuntament de Manlleu, que establia la unió entre el hub cambraDigital i el Lab Espai coworking Manlleu.

A l’acte de signatura també hi han assistit el tercer tinent d’alcalde i regidor de Polítiques de talent, innovació i turisme, Lluís Vall, la directora de les Cambres territorials de la Cambra de Comerç de Barcelona, Txus Requena, i la responsable de la Cambra del Berguedà, Anna Campasol.