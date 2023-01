El president de la patronal Anfac, Wayne Griffiths, ha qualificat de "molt negativa" la situació del sector automobilístic i ha alertat del "fracàs" de l'electrificació a Espanya. "La quota de vehicles elèctrics venuts és del 9%, la meitat que en països com Alemanya o Portugal, i només hi ha 17.000 punts de recàrrega", ha lamentat Griffiths en una roda de premsa per presentar el full de ruta 2023-2025 d'Anfac. "Europa s'està partint en dos i nosaltres ens estem quedant al vagó de darrere. Si no actuem ara, l'escenari empitjorarà", ha continuat el també president de Seat i Cupra. Per revertir aquesta situació, Anfac aposta per diverses mesures com un paquet de millores fiscals o allargar el PERTE del vehicle elèctric fins al 2028.

"Espanya no pot perdre el 2023"

"El 2022 ha estat un any molt difícil per al sector de l'automòbil a Espanya. Per tercer any consecutiu, les dades de producció i de mercat estan molt per sota del previst", ha reconegut Griffiths. "En aquests últims tres anys hem perdut la venda d'un milió de turismes nous. Estem venent uns 800.000 vehicles, quan s'hauria de rondar els 1,2 milions. Són dades molt preocupants i que posen en perill el nostre futur com a indústria i país líder a Europa", ha apuntat el president d'Anfac, que ha reclamat posar-se les piles. "Espanya no pot perdre el 2023. No podem deixar passar l'any amb mesures cosmètiques. S'han de prendre mesures ambicioses i necessitem que tots els actors treballin en la mateixa direcció", ha reclamat Griffiths.

"Estem a anys llum dels 310.000 punts de recàrrega"

Durant el 2022 s'han venut 78.239 vehicles elèctrics a Espanya, una xifra molt allunyada de l'objectiu de 120.000 vehicles per aconseguir l'objectiu de reducció d'emissions exigit. "A banda, només comptem amb 17.000 punts de recàrrega repartits per arreu de l'Estat davant dels 45.000 previstos, i el 80% són de baixa potència", ha criticat el president d'Anfac. "Estem a anys llum dels 310.000 punts de recàrrega que es necessiten per al 2030. Això hauria de ser una qüestió d'Estat, i no ho és", ha puntualitzat Griffiths, que igualment ha destacat l'envelliment "alarmant" del parc automobilístic espanyol, que se situa ja en uns 14 anys d'antiguitat mitjana.

"Estem incomplint el doble full de ruta que aspirem aconseguir de zero emissions i zero accidents. Hem d'actuar ja, entre els anys 2023 i 2025, sinó quedarem definitivament enrere", ha avisat el president de Seat i Cupra, que ha posat sobre la taula el propi full de ruta d'Anfac basat en una millora de les ajudes públiques, incentius fiscals, un allargament del PERTE del vehicle elèctric i un impuls clar dels punts de recàrrega. "Si no venem cotxes elèctrics, per què els hem de fabricar?", s'ha qüestionat Griffiths. "Les xifres actuals són incompatibles amb crear un 'hub' d'electromobilitat", ha etzibat el president de Seat i Cupra.

Subvenció directa, no tributació IRPF i millores fiscals

"El MOVES a Espanya ha millorat... però no és suficient. En tots els països si compres un vehicle electrificat la subvenció es descompta directament al preu del compra. I això no succeeix a Espanya", ha comentat el director general d'Anfac, José López-Tafall. "A més, s'hauria d'eliminar l'obligació que aquests diners tributin a l'IRPF. De fet, necessitem un sistema fiscal que doni més suport al canvi cap a vehicles electrificats", ha insistit López-Tafall.

"Agrairíem la reducció en l'amortització per a les empreses que comprin vehicles elèctrics, i per això necessitem millores en l'IVA, l'impost de societats i en IRPF", ha enumerat. "Es tracta de mesures senzilles, pràctiques, fàcils d'implementar i que ja estan funcionat en d'altres països, socis de la Unió Europea", ha recordat el director general d'Anfac. "S'ha d'actuar ja aquest 2023 i seguir fins al 2025", ha conclòs López-Tafall.