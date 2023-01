L'activitat d'edificació va créixer el 4% l'any passat en comparació del 2021, amb 4,62 milions de metres quadrats en superfície de projectes d'execució visats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC). Segons dades facilitades aquest dimarts per l'organisme, la xifra es manté encara l'1,5% per sota de les que hi havia abans de la pandèmia, tot i que en expedients oberts ja se superen les dades de 2019. Pel que fa als habitatges de nova creació, se'n van visar 15.358 el 2022, el 5,29% més que el 2021, però l'1,21% per sota de la dada prèvia a la crisi sanitària. Tanmateix, la xifra de nous habitatges visats a la ciutat de Barcelona va caure el 48,09%, fins als 1.454.

Del total de projectes visats pel COAC el 2022, el 72% eren d'habitatge, amb 3,2 milions de metres quadrats, i el 28% eren projectes de comerç, hostaleria, indústria, oficines, sanitat o educació. Entre les categories que creixen destaca l'increment del 91,3% dels projectes lligats a l'hostaleria, el 33,7% dels de sanitat i el 12,2% dels d'oficines. Per contra, cau la superfície visada d'educació (-46,7%), indústria (-12,9%) i comerç (-8,5%). Tot i la caiguda en el nombre d'habitatges construïts l'any passat, Barcelona encara lidera el rànquing català. Darrere de la capital hi ha diverses poblacions de la seva corona metropolitana, com Badalona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú i l'Hospitalet de Llobregat. "Hi ha molt poc sòl lliure i haurem de començar a pensar com el teixit urbà es manté, reforma i rehabilita. Haurem de reforçar la rehabilitació d'edificis i espai públic", ha recomanat el degà del COAC, Guim Costa. "Fa un temps que estem veient que Barcelona és un continu debat. Està repensant-se des de fa un temps i això està afectant", ha reconegut. "El que està clar és que d'un any per l'altre Barcelona ha patit una disminució en els metres quadrats visats", ha reconegut en referència als habitatges construïts i autoritzats. Amb tot, el Col·legi destaca la "vitalitat" d'algunes àrees de la capital, com el barri del 22@. Preguntat pels efectes de la inflació i els problemes de subministraments, des del Col·legi reconeixen que les seves previsions del 2023 mantenen un cert grau d'incertesa, context al qual, lamenten, s'hi suma també "la poca agilitat en la concessió de llicències". Previsions per al 2023 De cara a l'any vinent, el COAC anticipa un creixement similar al del 2022, que rondaria el 3%, tot i que esperen que els projectes de rehabilitació lligats als fons europeus Next Generation animin l'activitat d'un sector que encara mira de lluny els records viscuts abans de la crisi de 2008, quan es van arribar a visar més de 23 milions de metres quadrats en projectes, cinc cops més que ara, i més de 100.000 habitatges.