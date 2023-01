La pensió a mitjana a Catalunya és de 1.236,52 euros aquest mes de gener, un 9,91% més que ara fa un any, i se situa per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.189,12 euros. La despesa en pensions contributives a Espanya representa l'11,7% del PIB en els últims dotze mesos, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió. Aquest gener, la nòmina de les pensions ha assolit un cost d'11.902 milions d'euros, incloent la revalorització del 8,5% prevista per l'augment de la inflació. En total, a Catalunya hi ha 1,7 milions de pensionistes (+0,76%), un 17,64% del total dels més de 9 milions que hi ha a l'Estat. Els jubilats catalans són el grup majoritari de pensionistes, amb 1,1 milions, amb nòmina mitjana de 1.396,81 euros.

A Catalunya, a banda dels jubilats, hi ha 159.112 persones que cobren una pensió d'incapacitat permanent que és de mitjana de 1.231,45 euros; 391.416 persones amb pensió de viudetat, amb una mitjana de 862,4 euros; 50.492 beneficiaris d'una pensió d'orfandat, que arriba de mitjana als 471,67 euros; i 1.329 persones amb una pensió en benefici de familiars, amb uns 769,35 euros de mitjana. A Espanya, la pensió mitjana és de 1.189,1 euros mensuals, mentre que la de jubilació, amb 6,3 milions de jubilats, és de 1.368,31 euros. Els beneficiaris de la pensió de viudetat cobren de mitjana a Espanya 848,1 euros al mes. La pensió mitjana d'orfandat és de 476,9 euros, i la que és a favor de familiars, de 696,31 euros. La nòmina al gener per al conjunt de pensions de jubilació a l'Estat ha arribat als 8.649 milions d'euros, un 72,7% del total. A les pensions de viudetat s'han destinat 1.996,4 milions d'euros, a les d'incapacitat permanent 1.0629 milions, a les d'orfandat 162,5 milions, i a les prestacions a favor de familiars, de 31,2 MEUR. Dels 10 milions de pensions contributives a l'Estat, 6,3 són de jubilació, 2,3 de viudetat, 948.476 d'incapacitat permanent, 340.750 d'orfandat i 44.848 en favor de familiars, amb un augment en el nombre total del 0,9% respecte a l'any anterior.