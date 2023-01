Entitats pel dret a l'habitatge alerten que la reforma contra les ocupacions que proposa Junts i que el Parlament ha aprovat tramitar podria perjudicar famílies vulnerables. Si bé la proposta normativa és per fer front a les ocupacions d'habitatges que provoquen "conflictes greus", les organitzacions critiquen que el redactat de la proposta és "ambigu" i podria ser un "colador" per on passin casos de famílies en situació de vulnerabilitat que ocupen pisos de grans tenidors, ja que aquesta casuística no s'exclou en el text. "Quins són els casos en què es podrà instar el desallotjament? Respondran a fets comprovats o a meres percepcions? Qui garantirà que no hi hagi persones vulnerables?", es demanen les entitats promotores de la llei 24/2015.

A més a més, creuen que responsabilitzar les comunitats de propietaris podria promoure un efecte de "control i enfrontament" entre veïns que pot adobar el terreny "al racisme i l'aporofòbia". També lamenten que es posi el focus en la delinqüència i remarquen que el problema que envolta la majoria de les ocupacions és la dificultat per accedir a un habitatge digne i els desnonaments. "Si es vol abordar l'ocupació i l'accés precari a un sostre, s'ha de garantir el dret a l'habitatge digne i adequat", argumenten les organitzacions, que reclamen aplicar la llei, regular els preus dels lloguers i augmentar el parc públic amb un pla de xoc. També demanen multes per no conservar els habitatges o tenir-los en desús, cessió o expropiació dels pisos buits de la banca, voltors i de la Sareb per posar-los a disposició de qui els necessita. Per tot plegat, assenyalen que durant els pròxims dies anunciaran mobilitzacions i fan una crida al carrer per defensar el dret a l'habitatge i aturar la "criminalització" de les famílies que afirmen que podria comportar aquesta reforma legal. El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la proposta de Junts per fer front a les ocupacions d'habitatges que provoquen "conflictes greus". Junts, PSC, Cs i PPC hi han votat a favor mentre que ERC, comuns, Vox i la CUP han votat en contra de la tramitació exprés. El grup de Cs també havia de defensar una proposta en una línia similar al ple però finalment l'han retirada i la previsió és que la formació taronja introdueixi les seves propostes fent esmenes a la proposta de Junts.