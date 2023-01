L'ecosistema d'startups català supera la barrera de les 2.000 empreses el 2022 i registra una pujada del 6,3% en un any

El nombre d'start-ups a Catalunya supera el llindar de les 2.000 durant el 2022, amb el creixement del 6,3% de l'ecosistema al llarg de l'any, segons un estudi elaborat per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball. "L'ecosistema català s'ha convertit de manera indiscutible en el primer hub del sud d'Europa i en un dels cinc principals del continent", ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Les perspectives del Govern pel 2023 són prudents pel context de refredament econòmic i l'increment dels tipus d'interès, que dispara el preu del diner. "No tindrem dades espectacularment més altes que el 2022", ha avisat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos .

L'informe també constata que les empreses emergents catalanes ocupen 19.100 persones i l'any 2021, un 0,8% menys que l'any anterior. Segons Torrent, aquesta disminució "no constitueix una tendència sinó que és un element puntual" ja que es pot atribuir a un factor estadístic. L'informe recull empreses d'un màxim de 10 anys de vida, amb models escalables i aplicables a altres països i exclou les empreses que entren a cotitzar a borsa, com va fer Glovo a inicis del 2022. "La sortida d'una sola empresa pot distorsionar el llistat", ha afegit Torrent, que ha remarcat que en els últims anys l'ecosistema ha duplicat els llocs de treball. En concret, durant el 2022 s'han registrat prop de 370 start-ups noves i gairebé 250 han sortit del rànquing. Rècord de facturació i inversió Una de les dades que mostra una evolució positiva del conjunt d'empreses emergents és la facturació, que va marcar un nou rècord el 2022 amb 1.720 milions d'euros. De la mateixa manera, la inversió captada també és la més alta de la sèrie històrica, amb 1.653 milions. "Fa tan sols una dècada Catalunya no sortia en cap rànquing vinculat a les start-ups. En pocs anys, hem duplicat el nombre d'start-ups i hem multiplicat per quatre el volum d'inversió captada", ha dit Torrent. Un 86% d'empreses a Barcelona Pel que fa a sectors, es dediquen principalment a la salut, els serveis empresarials i les TIC. Així mateix, 1 de cada 4 treballadors de les start-ups són estrangers i majoritàriament provenen d'Europa occidental (44%), Amèrica del Sud (25%) i Europa oriental (13%). Per localització geogràfica, la concentració és molt evident a l'àrea metropolitana de Barcelona on hi ha el 86% de les empreses emergents del país. L'objectiu d'Acció és arribar a les 4.000 start-ups el 2030. "La dinàmica que arrosseguem ens fa ser optimistes", ha assegurat Castellanos. Així mateix, també hi ha el propòsit d'augmentar en els pròxims deu anys fins a 12 més les empreses valorades en 1.000 milions de dòlars, conegudes com a 'unicorns'. Actualment a Catalunya n'hi ha 7. Un 2023 amb creixement més baix Tot i això, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha dit cal mirar el futur immediat amb "prudència" per l'increment de tipus d'interès i el context de refredament econòmic de les empreses tecnològiques al món, que han anunciat acomiadaments massius, sobretot als Estats Units. "Les perspectives són positives, tindrem dades millors però les previsions macroeconòmiques i l'entorn internacional ens fa ser més prudents", ha dit Castellanos ,abans d'afegir que les previsions de creixement econòmic són "més baixes que el 2022 i això condicionarà el comportament de l'ecosistema".