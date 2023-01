Els agents econòmics encaren amb optimisme el 2023

Les perspectives econòmiques per a aquest 2023 són bones. O així ho encaren majoritàriament els agents econòmics del territori. Hi ha incertesa per la futura evolució de la guerra d’Ucraïna i les conseqüències que pugui tenir en la factura elèctrica, en el tancament de mercats o la puja dels costos. Però en general la sensació, avui, és que es que hi ha feina.Fins i tot més de la que es preveia no fa gaire mesos.

Montse Ambrós, gerent de l’associació del polígon de Bufalvent, assegura que «l’empresariat està animat. Es va bé per ser un mes de gener, quan habitualment costa engegar l’any». Per a Ambrós, «ara mateix no hi ha cap indici de recessió ni de crisi. No veig cap sector del polígon que vagi malament». Amb tot, crida a la prudència, perquè admet que la manera de treballar «ha canviat en els darrers anys. Ara no es preveuen, com abans, comandes a mig any o un any. El termini és més curt».

Per a Joan Ramon Perdigó, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, el ritme de creuer és adequat en la majoria de sectors. Però, alerta, «va per barris». «Com que Rússia està fora del mercat qui hi venia trobar a faltar les vendes. Però també produïa el 30% de la potassa al món, i avui els que aquí treballen al sector tenen més feina», diu Perdigó, que apunta a un altre sector: «que Seat no fabriqui perquè no té components és un inconvenient que esperem que se solucioni a mida que es normalitzi la cadena de subministrament». «No veig una crisi en l’horitzó», diu, i conclou que «aquest pot ser un bon any». Amb tot, Perdigó lamenta, una mancança del mercat de la Catalunya central: la falta, diu, «de personal format».

Aquesta opinió la comparteix Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central. «Pot haver una crisi per l’escassedat de professionals formats», alerta. Tanmateix, també Pintó celebra que el territori gaudeix «d’un sector empresarial molt productiu, que busca nous mercats». Un avantatge per afrontar un escenari que no veu amb tant optimisme. «A nivell macroeconòmic, hi haurà una desacceleració. Hem de veure si anirem a la recessió o al creixement zero. però això no és bo per al mercat laboral», avisa. En aquest context, diu, calen uns pressupostos a la Generalitat de Catalunya per mantenir l’estabilitat.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, celebra que estiguin tornant les comandes malgrat que «s’estan complint les previsions de la baixada de producció». Per a Gratacòs, aquest serà «un any d’impasse»: «no estem en el ritme de començaments del 2022 però no malament com es preveia a finals d’any».En general, assegura, «el clima és més de normalitat del que podíem esperar».

Lluís-Vidal Sixto, responsable d’Assessorament Sindical CCOO Catalunya, augura un 2023 «menys conflictiu» que l’any passat, perquè el gruix de la negociació col·lectiva està resolt. «S’estan assolint molts acords de conveni, que és positiu, i la puja de la inflació s’està moderant», celebra Sixto, que valora el fet que «les empreses estan fent transformacions cap a models més sostenibles i més eficients». Per al sindicalista, «es pot dir que anem cap a un any normalitzat, si és que podem definir què és normal». L’estabilitat de l’ocupació és un factor positiu, també, que contrasta amb la «incertesa» global que fa que «tot sigui molt volàtil.

També sindicalista, Mercè Gómez, secretària general d’UGT al Bages-Berguedà, admet que la incertesa que genera els impactes d’un entorn globalitzat és un problema. «No sabem què passarà d’aquí a dos mesos, tot i que avui les empreses estan treballant i no hi ha acomiadaments». Per a Gómez, la «supeditació a factors externs» és un risc per a les empreses, avui, quan s’han sumat tots els factors alarmants, de la covid a la guerra i la crisi dels subministraments. «No hi ha una crisi econòmica, tècnicament, però realment la situació és incerta», resumeix Gómez.