La planta de reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara i Rocafort cessa la seva activitat. L’Agència de Residus de Catalunya ha comunicat a l’empresa UTE Vilomara, que fins ara ha assumit la gestió del centre de reciclatge, la finalització a principis del mes de febrer de la concessió en vigor i l’obertura d’un concurs subhasta per a la venda de les instal·lacions, segons ha explicat l’Agència a aquest diari. El procés podria durar uns tres mesos, segons ha pogut saber aquest diari.

La recollida i tractament de piles va deixar de ser un servei públic amb l’entrada dels sistemes integrats de gestió el 2008. Aquell any es va establir un nou marc normatiu per al sector de piles i acumuladors, pel qual els costos de les operacions de recollida selectiva, transport, classificació, emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge dels residus de piles i acumuladors han de ser sufragats pels productors de piles i acumuladors. El servei es va adjudicar l’agost del 2010 a UTE Vilomara, que s’ha prorrogat fins ara.

A partir d’ara, l’empresa ha de deixar la planta buida i, un cop l’Agència en faci la recepció, promourà un concurs subhasta sobre la propietat de la planta, en un procés de caràcter públic al qual UTE Vilomara podrà concórrer.

Segons fonts dels treballadors, aquesta setmana han rebut un document on se’ls comunica que l’empresa inicia els tràmits d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per causes productives que afecta tota la plantilla del centre de treball, integrada per 14 persones. Aquest mateix divendres els treballadors han constituït una taula de negociació, formada per tres membres, que serà l’encarregada d’establir les condicions de l’expedient amb l’empresa.

Per la seva banda, a preguntes d’aquest diari, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ha manifestat que «vetllarà perquè aquesta situació afecti el mínim possible els treballadors i treballadores de la planta i els interessos del municipi» i que lamenta haver tingut notícia fa només uns quants dies, i no per fonts oficials, de la situació que s’ha generat i «no haver-ne estat informat amb anterioritat per part de les autoritats competents, i més tenint en compte l’important paper i la determinant aposta que sempre ha fet el nostre Ajuntament en l’àmbit del reciclatge, en què som pioners a Catalunya en la instal·lació d’aquestes plantes».

Afegeix que, «tenint en compte que se’ns ha informat que l’activitat finalitzarà el dia 6 de febrer, creiem que ha estat tot molt precipitat i que es podria haver fet aquest procediment en paral·lel per tal de no afectar el funcionament de la planta i, per tant, els seus treballadors i treballadores». El consistori assegura que ha demanat a l’Agència de Residus que el procediment es faci amb la màxima agilitat possible i confia que la nova propietat continuï l’activitat. També declara que, segons converses amb l’empresa, se li ha traslladat la seva voluntat de participar en el concurs subhasta per mantenir l’activitat. Aquest diari ha intentat contactar amb la direcció de l’empresa i no ha estat possible.

La planta del Pont de Vilomara i Rocafort ha acollit fins ara, entre d’altres, els processos de classificació i trituració de piles estàndard i la destil·lació de piles botó, així com la classificació i tractament de làmpades de vapor de mercuri. Va ser inaugurada el 1998 pel president Jordi Pujol, ja que la Generalitat va ser la impulsora del projecte. Va ser la primera que es va instal·lar al nou polígon industrial del municipi, que va poder tirar endavant gràcies a la seva aposta pel reciclatge com a motor, iniciada el 1995 amb el centre de reciclatge de frigorífics.