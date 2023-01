«La fallida no està descartada». A la primera reunió amb els empleats de Twitter, el 10 de novembre, Elon Musk els va advertir que «sense ingressos significatius» la xarxa social podria no sobreviure a la incertesa econòmica que colpeja el sector tecnològic. Poc més de dos mesos després, el que semblava l’enèsima boutade del controvertit empresari pren forma d’amenaça real a mesura que s’acosta el termini perquè pagui part del deute que va contreure per finançar la compra de la plataforma. I, com va avançar, la fallida és una opció sobre la taula.

A l’octubre, Musk va acabar acatant el que havia pactat a l’abril i va efectuar la compra de Twitter per 44.000 milions de dòlars (uns 41.000 milions d’euros). Per poder fer aquesta operació, el cap de Tesla va acordar un préstec de 13.000 milions amb un conjunt de bancs encapçalats per Morgan Stanley, Barclays i Bank of America, que van fixar uns interessos d’uns 1.500 milions anuals per ajudar en el finançament. Aquest deute va quedar vinculat a Twitter, no a Musk.

Els propers dies, Twitter afronta una prova vital. A finals de gener venç el primer termini perquè la companyia aboni part d’aquests interessos. Per poder complir aquesta obligació, Musk estudia opcions com buidar les reserves d’efectiu de Twitter -d’uns 1.000 milions- o vendre accions de Tesla per obtenir diners, cosa que ja ha fet en el passat. Des de l’abril, la seva participació a la companyia de vehicles elèctrics ha caigut de 170.000 milions als 50.000 milions actuals. Si es veu incapacitada per sufragar aquest pagament, la xarxa social fins i tot podria acollir-se a un procediment de fallida, segons fonts coneixedores de la situació al Financial Times. Aquesta opció, improbable encara que no impossible, portaria Musk a perdre el control de l’empresa. També perdria la inversió personal a Twitter, de 26.000 milions. Els tribunals nord-americans haurien de fer una reestructuració del deute i prioritzarien el reemborsament d’allò prestat pels bancs per sobre del que Musk i altres inversors van posar de la butxaca per comprar la xarxa.

Twitter, negoci deteriorat

La gran inversió feta a Twitter i la pressió per afrontar els pagaments del deute han portat Musk a accelerar tota mena de canvis. D’una banda, ha adoptat mesures polèmiques per retallar les despeses de la companyia, com l’acomiadament de fins a un 80% dels treballadors o deixar de pagar el lloguer de les oficines. De l’altra, ha buscat a la desesperada noves fonts d’ingressos, com ara el pla de subscripció Twitter Blue, que permet als usuaris pagar per accedir a beneficis com el pin blau de verificació de compte.

Amb tot, la situació financera de Twitter segueix sent crítica. El 2021, la xarxa social va tenir pèrdues de 221 milions de dòlars. Musk ha dit que els ingressos han caigut des de la seva adquisició. I és que, sumats a la incertesa econòmica, alguns dels canvis fets, introduïts de forma caòtica, han fet que 500 dels principals anunciants (el pilar del seu negoci) hagin paralitzat les seves inversions. Això, segons va avançar The Information, hauria portat a una caiguda dels ingressos diaris del 40%.

Les perspectives per al 2023 no són bones. La firma d’anàlisi de mercat Insider Intelligence estima que Twitter perdrà usuaris fins arribar al pitjor nivell des del 2014 i augura que els ingressos no creixeran en els dos propers anys. Twitter busca una sortida a aquesta perillosa situació. Banquers consultats pel Financial Times van assenyalar que Musk ja està negociant un possible acord amb els prestadors que li permetria guanyar temps mentre intenta capgirar el negoci de la xarxa social. «L’amenaça de fallida el pot ajudar a obtenir concessions dels creditors, però una declaració real no l’ajudaria gaire», expliquen. Fins i tot hi ha l’opció que el magnat intenti comprar deute de Twitter a baix preu per rendibilitzar-lo si en el futur aconsegueix que la plataforma tingui èxit.

La mala situació financera de Twitter està contagiant Musk i les seves altres empreses. Per finançar la compra de la xarxa social, el magnat va comprometre part de les seves accions a Tesla com a garantia dels préstecs bancaris, una exposició que podria créixer. Amb tot, el valor de Tesla es va enfonsar un 65% l’any passat. Aquesta devaluació ha fet que Musk deixi de ser l’home més ric del món i sigui el primer a la història a perdre una fortuna de 200.000 milions. «Per desgràcia, no estic en el meu millor moment», va afirmar Musk.