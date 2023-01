El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, incidirà la setmana que ve davant dels seus homòlegs europeus en la necessitat de trobar mecanismes que redueixin la dependència exterior de matèries primeres per a la fabricació de fertilitzants. Al consell consultiu de política agrària i sectorial pesquera amb les comunitats autònomes, el representant de Múrcia, Antonio Luengo, va demanar la reducció de l’IVA del 10 al 5% en pinsos i fertilitzants, i com que només poden sol·licitar ajudes els productors que hagin rebut la Política Agrària Comuna el 2022, perjudicaria els agricultors murcians de regadiu. Del total d’hectàrees de cultiu a l’autonomia, 417.886 hectàrees, només el 39%, 165.126, rebrien ajudes, 110.000 de secà i 55.126 de regadiu. També vol que la reducció s’estengui als pinsos per a animals, com ha proposat el Govern francès, per compensar la negativa a reduir l’IVA de la carn, que també alleujaria «la difícil situació del sector causada per la pujada de les primeres matèries i l’energia».

El ministre defensarà la necessitat de garantir l’accés a preus assequibles per part dels agricultors, segons va explicar el Departament en un comunicat després de celebrar per videoconferència el consultiu. En aquest sentit, va informar que traslladarà a la Comissió Europea la necessitat de continuar fent el seguiment de l’evolució dels principals sectors afectats per l’increment dels costos de producció per la guerra a Ucraïna. Planas va concretar que el Ministeri ha fet un seguiment «minuciós» del comerç exterior de les principals matèries primeres importades, com cereals i soja, i que «no hi ha hagut en cap moment risc de desproveïment». Al proper Consell, el ministre també avalarà l’actualització de la normativa comunitària sobre el transport d’animals vius, perquè s’hi puguin incorporar millores que incrementin el benestar en els trasllats, però que també tingui en compte l’impacte socioeconòmic de l’activitat ramadera. És previst que Portugal presenti un document de treball, que té el suport d’Espanya, que recull la necessitat de mantenir els fluxos comercials d’animals vius per garantir l’activitat ramadera i l’estabilitat del mercat. El ministre també va assenyalar que la Presidència sueca presentarà al Consell les prioritats d’actuació per a aquest semestre, que seguirà marcat pels problemes que la guerra està provocant en la producció d’aliments.