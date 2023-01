La multinacional de repartiment a domicili Glovo acomiadarà 250 treballadors, xifra que equival al 6,5% de la plantilla, segons ha informat aquest dilluns el conseller delegat i cofundador de Glovo, Òscar Pierre, en un comunicat. Els acomiadaments afectaran sobretot les oficines centrals de la companyia ubicades a Barcelona, especialment les àrees de contractació, suport empresarial i anàlisi de dades. No es veuran afectats ni els repartidors ni els empleats "de primera línia". Pierre ha defensat que "l'ajust" de la plantilla ve motivat per una "nova realitat", marcada sobretot per la incertesa econòmica, que els obliga a mantenir un nivell baix de costos. Glovo té treballadors a 25 països d'arreu del món.

El conseller delegat de la multinacional ha indicat que donarà més detalls dels acomiadaments en una reunió amb els treballadors aquest dilluns a les sis de la tarda. "Aquests no eren els nostres plans fa sis mesos i hem intentat evitar els acomiadaments costi el que costi", ha justificat Pierre. En el comunicat, la companyia explica que des del 2015 ha crescut a doble o fins i tot triple dígit i assegura que això ha creat "ineficiències" en les seves operacions, que han intentat "corregir" durant el 2022. Ara bé, indica que a partir de l'octubre van constatar una "desacceleració", que els ha obligat a prendre la decisió de retallar la pantilla. "L'actual situació macroeconòmica, amb l'augment dels tipus d'interès i la inflació, redueix el poder adquisitiu dels consumidors i alguns opten per demanar menys sovint", apunta. "Aquesta decisió deixarà Glovo en un lloc millor", agrega. L'anunci de Glovo s'afegeix a l'onada d'acomiadaments a multinacionals com Twitter, Meta –la matriu de Facebok, Whatsapp i Instgram-, Microsoft o Spotify.