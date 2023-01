El Ministeri d'Economia ha detectat que les comunitats autònomes han llençat convocatòries pel 50% dels fons europeus assignats (20.600 MEUR), però que a dia d'avui només s'han repartit un total de 4.100 MEUR (un 20% del total). Com a contraposició, l'administració general de l'Estat assegura que ha resolt més del 80% de les seves convocatòries amb una inversió de 19.200 milions d'euros. Davant aquesta situació, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha reclamat aquest dilluns a les CC.AA. que "accelerin" el ritme d'execució de les ajudes i que "identifiquin" aquells projectes que puguin tenir major dificultat d'execució per tal de poder reassignar aquests fons Next Generation.

Calviño ha presidit una nova reunió de la Conferència Sectorial per a la Millora Regulatòria i el Clima de Negocis, on s'ha abordat el desplegament dels fons europeus i les propostes dels governs autonòmics per finalitzar l'addenda al Pla de Recuperació que l'executiu espanyol presentarà formalment a Brussel·les durant el primer trimestre. "La reunió s'ha celebrat amb un to molt positiu i constructiu, i quasi totes les comunitats han mostrat el seu agraïment i reconeixement de l'esforç realitzat per al desplegament àgil dels fons a tot el territori", ha destacat el Ministeri d'Economia, que corrobora que els Next Generation "estan arribant a l'economia i finançant més de 190.000 projectes, un 45% a empreses".

"Fins al moment s'han rebut 31.000 milions d'euros de fons europeus. I a través de 130 conferències sectorials ja s'han assignat quasi 20.600 milions d'euros a les comunitats autònomes", ha insistit el ministeri liderat per Nadia Calviño. "Juntament amb els fons assignats als ajuntaments a través de diverses convocatòries, les administracions territorials gestionen fons europeus Next Generation per valor de 28.000 MEUR", ha precisat Economia, que ha acordat celebrar una nova reunió tècnica per treballar l'articulació d'un possible fons que canalitzi els préstecs per a inversions sostenibles de les comunitats autònomes.