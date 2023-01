L’Igualada Mentoring ha finalitzat al gener la seva 3a edició i ha començat a preparar la 4a per continuar enfortint el teixit empresarial de la capital de l’Anoia. El programa, impulsat conjuntament per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), té per objectiu ajudar a fer créixer un negoci, micropime o professional autònom de la ciutat d’Igualada a través del mentoratge. Va néixer en plena pandèmia, el 2020, per donar un suport directe i personalitzat a través de la figura d’un mentor voluntari que acompanya un professional autònom o petit empresari en el desenvolupament, creixement i consolidació del seu negoci.

La 3a edició ha tingut un total de 8 parelles de mentors i mentorats de diversos sectors professionals. En els cas dels primers, provenien de sectors professionals com el màrqueting digital, TIC, serveis professionals..., que han fet un acompanyament d’uns 6 mesos per posar un nou focus i visió al negoci o microempresa participant.

En el cas dels mentorats, pertanyen a sectors d’escoles d’idiomes, de dansa i de suport acadèmic; un coworking, un taller d’artesania, un negoci online de teràpies, un estudi d’arquitectura i un projecte musical. A més, com a tret diferenciat, aquesta edició ha destacat per tenir perfils de participants més joves amb un negoci amb menys de 5 anys de trajectòria.

A més, durant aquesta edició, no només han tingut lloc les sessions de mentoria, sinó que s’ha desenvolupat tota una formació a mida, tant per a mentors com per a mentorats, basades en com fer connexions efectives per al negoci, sobre vendes, com digitalitzar el negoci i com fer un bon mentoratge. En total, els mentors han rebut una formació de 2 h i els mentorats, de 22 h. Cadascuna de les parelles han fet 5 sessions de mentoria de dues hores de durada cadascuna.

Tres edicions consecutives

Un total de 41 petits empresaris i autònoms han participat al llarg de les tres edicions de l’Igualada Mentoring, els quals han rebut acompanyament i suport per part dels mentors: “Les dades de l’Igualada Mentoring són molt positives: gràcies a aquest programa d’acompanyament, durant 3 edicions consecutives, un total de 41 petits empresaris i autònoms han rebut el suport d’empresaris de la comarca per millorar les seves activitats empresarials i professionals. El balanç de totes aquestes edicions ens fa veure com hi ha empreses de la ciutat que cerquen ser més competitives, i com empresaris mostren la seva generositat per ajudar a d’altres empreses a prosperar”, detalla Jordi Marcé, regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada". A més, el regidor també destaca que “aquesta darrera edició veiem que hi ha un perfil més emprenedor. És un exemple que a la ciutat s’estan engegant nous projectes empresarials en els darrers anys, i com a govern, estarem al seu costat per dotar-los-hi diversos recursos com l’Igualada Mentoring, que s’acaben convertint en molt més que una oportunitat per créixer empresarialment, sinó en tota una experiència gràcies al bagatge i a la transferència de coneixements per part d’un empresari/a o directiu/va amb una llarga i consolidada trajectòria i carrera professional”.

Una nova edició del programa

La nova edició de l’Igualada Mentoring arrenca a partir d’aquest mes de febrer i està oberta a tots els petits empresaris o professionals autònoms, de qualsevol sector, per oferir-los aquest acompanyament i una nova visió de com millorar la gestió empresarial, ampliar el coneixement i/o professionalitzar el negoci.

El procés consta d’entrevistes personalitzades a tots els mentors i mentorats per conèixer la seva especialitat i així poder fer l’aparellament, que és la clau perquè funcioni el mentoratge; la formació per a mentors sobre com fer un bon desenvolupament en les sessions de mentoratge; i una formació de mentorats, de diverses temàtiques, el networking, vendes i la digitalització del negoci.

Inscripcions obertes per participar

Les inscripcions estan limitades a 6 mentors i 6 mentorats. Per participar-hi com a mentorat i rebre aquest acompanyament i suport, el programa està dirigit a petits empresaris i autònoms amb domicili fiscal a la ciutat d’Igualada. Cal fer-ho a https://cutt.ly/49AqINh

Per participar-hi com a mentor, cal disposar d’una llarga experiència com a empresari, professional o directiu d’empresa; i d’una motivació altruista, compromís i disponibilitat d’unes hores al mes per participar i actuar com a mentor o mentora; i també, viure o treballar a la comarca de l’Anoia. Cal inscriure-s’hi a https://cutt.ly/n9Aw1Nf

El programa s’inicia a partir d’aquest dimarts amb l’obertura de les inscripcions i es donarà per finalitzat el juliol del 2023. La data límit per inscriure-s’hi com a mentor o mentorat és el dimarts 28 de febrer del 2023 per garantir una entrevista prèvia de selecció al programa.