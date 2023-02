L’Ajuntament de Manresa ha contractat quatre persones refugiades provinents d’Ucraïna a través d’un programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) que a tot el país ha permès incorporar al mercat laboral 138 persones a diferents ajuntaments, consells comarcals i entitats, per facilitar el seu arrelament a Catalunya. Ho ha explicat aquest matí el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent Ramió, que ha visitat Manresa, on ha estat rebut per l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia; la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas, i la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, entre altres autoritats.

Al conjunt de Catalunya, de les 138 persones refugiades que es beneficien d’aquest programa, 123 ho són amb contractes d’un any de durada i les 15 restants amb contractes de mig any. El SOC finança amb 4 milions d’euros aquests contractes. Al Bages, el Consell Comarcal també contractarà una d’aquestes persones.

El programa Treball i Formació per a persones refugiades ucraïneses té per objectiu facilitar el seu accés al mercat laboral i augmentar les seves competències professionals i idiomàtiques per facilitar el seu arrelament al país. Les persones contractades també tindran acompanyament per millorar l’adaptació al lloc de treball i un reforç competencial per facilitar el seguiment de la formació que s’estableixi.

A banda d’aquest programa específic, el SOC també ha ajudat 2.239 persones refugiades que han arribat a Catalunya des de l’esclat de la guerra i que s’han inscrit a les Oficines de Treball per accedir als diferents programes ocupacionals i serveis del SOC. 630 d’aquestes persones han aconseguit formalitzar un contracte de treball.

El conseller d’Empresa i Treball ha destacat la importància d’aquest programa per “donar a les persones refugiades una primera experiència laboral, factor clau per a la seva integració i per desenvolupar una vida digna”. Torrent també ha agraït “el compromís i el treball conjunt del Govern, ajuntaments, consells comarcals i entitats per incardinar les persones refugiades a les comunitats locals”.

Aloy ha subratllat que el programa “servirà com a ròtula perquè tota la comunitat ucraïnesa que ha arribat pugui tenir un major contacte amb l’administració”, ja s'establirà una “relació més fluida que permeti atendre’ls millor”. En els pròxims dies, les quatre persones contractades per l’Ajuntament de Manresa entraran a treballar en equipaments municipals, tres com a personal de neteja i una com a auxiliar d’equipaments.

Prop de 5 milions per a polítiques d’ocupació a Manresa

L’alcalde Aloy ha recordat que el programa se suma a les altres polítiques d’ocupació que està desplegant l’Ajuntament, que han augmentat sensiblement: “Des del 2016 al 2023 hem més que doblat els diners destinats a les polítiques d’ocupació, hem passat de 2 milions a 4,8 milions enguany”. D’aquests gairebé 5 milions, prop de 2,7 milions provenen del SOC: “És molt important que el SOC pugui continuar fent programes de treball i formació encaminats a resoldre la situació laboral de les persones que tenen més dificultats”.

Entre els programes que ofereix l’Ajuntament, n’hi ha d’específics destinats a joves, dones, persones trans, persones amb dificultats d’inserció laboral, joves extutelats, persones majors de 52 anys, persones preceptores de renda garantida, persones aturades de llarga durada o amb dificultats de regularitzar els papers, entre altres. “Són línies molt necessàries i des de l’Ajuntament mirem sempre de captar el màxim de recursos per la ciutat”, ha subratllat.

Al llarg de l’actual mandat (2019/2022), des de ProManresa s’han atès 64.180 persones, s’han fet 10.521 orientacions laborals, s’han fet 2.432 insercions directes, s’han contractat 370 persones mitjançant plans d’ocupació i s’han creat 637 llocs de treball per auto-ocupació. “Són xifres importants; com diem sempre, la millor política social que podem fer és donar feina a les persones que ho necessiten”.