Complint el guió esperat, el Banc Central Europeu (BCE) ha aprovat aquest dijous una nova pujada de 0,50 punts percentuals dels tipus d’interès, que situa en el 3% el preu oficial dels diners, amb l’objectiu de reforçar la lluita de l’autoritat monetària contra la inflació. Es tracta de la cinquena pujada consecutiva adoptada pel BCE des del mes de juliol, quan el preu dels diners estava en el 0% i l’organisme va començar a encadenar successius increments dels tipus d’interès amb l’objectiu de reconduir la inflació cap a l’objectiu del 2% de la política monetària europea. El 3% és el nivell més alt des del novembre del 2008.

Després d’haver escalat fins al 10,6% a l’octubre, la inflació va tancar el 2022 amb una taxa del 8,5% que, si bé implica una reducció, encara constitueix un percentatge molt allunyat de l’objectiu d’estabilitat de preus que persegueix el BCE. Sobretot, perquè l’anomenada inflació subjacent –que exclou els preus més volàtils de l’energia i dels aliments no elaborats i que és el principal focus d’atenció de l’autoritat monetària– va escalar el desembre fins al 5,2%.

To dur

Al juliol, els tipus d’interès van pujar 0,50 punts. En les reunions de setembre i novembre, es van emprendre pujades de 0,75 punts. Al desembre el BCE va aprovar un nou increment, de 0,50 punts, mentre la seva presidenta, Christine Lagarde, va endurir el to del seu discurs i va anticipar noves pujades de similar magnitud en posteriors reunions. El Consell de Govern va estimar que «els tipus d’interès hauran d’incrementar-se encara significativament a un ritme sostingut fins a arribar a nivells prou restrictius per assegurar que la inflació torni a situar-se de manera oportuna en l’objectiu del 2% a mitjà termini» i va afegir que «amb el pas del temps, mantenir els tipus d’interès en nivells restrictius reduirà la inflació moderant la demanda i també servirà de protecció davant el risc d’un desplaçament persistent a l’alça de les expectatives d’inflació». Després, Lagarde va al·ludir a nous increments equivalents al de desembre.

Per això, la pujada de 0,50 punts adoptada aquest dijous forma part del guió previst. Existeix coincidència entre els analistes a anticipar un nou increment de 0,50 punts al març, abans d’afluixar el ritme i adoptar una pujada de 0,25 punts al maig que podria deixar el preu del diner en el 3,75%.

Compra d’actius

Dins la seva estratègia de normalització de la seva política monetària, el BCE preveu continuar reinvertint íntegrament el principal dels valors adquirits en el marc del programa de compra d’actius (APP per la seva sigla anglès) que vagin vencent fins a final d’aquest mes de febrer. A partir del març, la mida d’aquesta cartera de valors descendirà a un ritme «mesurat i predictible», ja que l’Eurosistema no reinvertirà íntegrament el principal dels valors que vagin vencent. El descens serà, de mitjana, de 15.000 milions d’euros mensuals fins al final del segon trimestre del 2023 i, a partir de llavors, el seu ritme es determinarà més endavant, segons el comunicat emès per l’entitat.

La decisió del BCE d’aquest dijous es produeix un dia després que la Reserva Federal hagi decidit, aquest dimecres, tornar a apujar els tipus d’interès, però afluixar el ritme –amb un increment de 0,25 punts– fins a un nivell que situa el preu dels diners en una forquilla d’entre el 4,5% i el 4,75%. Aquest mateix dijous, el Banc d’Anglaterra (BoE) ha apujat la seva taxa d’interès oficial en 0,5 punts percentuals, fins al 4%, el nivell més alt des del 2008, en un intent de contrarestar la inflació, que segueix per sobre del 10% al Regne Unit.