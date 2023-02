La Catalunya central acumula dos mesos de major ritme de descens de l'atur que el conjunt del país

Les comarques de l'àrea d'influència de Regió7 van tancar el mes de gener amb un total de 24.495 persones registrades a l'atur a les oficines de Treball, el que suposa 1.428 menys que un any abans, una reducció percentual del 5,51%. Aquesta xifra és superior al descens de l'atur al conjunt català, que va ser, el gener, en termes interanuals, del 5,42%. És el segon mes consecutiu que la reducció de l'atur és a un ritme més elevat a les comarques centrals que al conjunt de Catalunya, amb la qual cosa s'ha revertit una tendència vigent des del mes de maig del 2021. Des d'aleshores, el ritme de retallada de l'atur després dels moments més àlgids de la pandèmia sempre ha estat més elevat al conjunt català que a les comarques centrals. Fins aquest final i començament d'any.

Amb tot, el Bages no ha experimentat aquest apropament al ritme de descens de l’atur al conjunt català, ja que durant el gener la retallada del nombre de persones registrades sense feina va ser del 4,95% a la comarca, mig punt per sota de la mitjana nacional. De fet, el Bages ha experimentat un pitjor comportament de l’atur des que es va començar a retallar després de l’increment per la pandèmia, el maig del 2021.

En contrapunt, al Berguedà s’ha revertit aquest gener la tendència a retallar l’atur interanual amb percentatges inferiors a la mitjana catalana, ja que el descens del nombre de persones registrades aturades ha estat, a la comarca, del -7,16%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana nacional. És un mes excepcional, en la tendència de la comarca, que s’ha comportat sempre amb pitjors registres que la mitjana catalana des que es va començar a retallar el nombre d’aturats interanuals després de l’auge pandèmic. En alguns mesos, la diferència entre el descens del nombre d’aturats al Berguedà i la mitjana catalana ha arribat a ser propera als 10 punts. Ara canvia la tendència per primera vegada.

A la resta de comarques del territori, l'atur s'ha reduït respecte del gener del 2022, excepte al Moianès, on ha crescut l'1,66%. Així, al Baix Llobregat Nord la retallada ha estat 6,92% del 5,8% a l'Anoia; del 4,96%, a la Cerdanya; a l'Alt Urgell, 4,55%; i al Solsonès, ja més lluny de la mitjana del territori, l'1,66%.

En termes intermensuals, l'atur s'ha incrementat a les comarques centrals l'1,04%, menys, però, que la mitjana catalana, que ha estat de l'1,53%. Ja és el segon mes que l'atur experimenta un millor comportament al territori central que a Catalunya, ja que el desembre es va reduir del 0,92%, mentre que al conjunt català el descens va ser del 0,76%.

Per comarques, l’atur es va reduir, respecte del desembre, al Baix Llobregat Nord (-1,52%) i al Berguedà (-1,12%), i va pujar a la resta de territoris, especialment a la Cerdanya, fruit del final de les vacances de Nadal, el 12,71%, i també ho fa fer de manera significativa al Moianès (5,77%) i al Solsonès (5,09%). A l’Alt Urgell (1,94%), al Bages (1,47%) i a l’Anoia (1,3%), l’increment va estar més d’acord amb la mitjana catalana.

L’atur a Catalunya

Catalunya ha començat el 2023 amb un repunt de l’atur i una frenada de la creació d’ocupació. L’atur ha pujat en 5.306 persones (+1,53%) el gener, segons les dades del Ministeri de Treball. El ritme de creació d’ocupació ha caigut per segon mes consecutiu (-1,04%), amb 37.637 treballadors menys que el desembre. Durant el primer mes de l’any s’han tornat a superar els 350.000 desocupats (351.644) . Amb tot, s’ha assolit l’atur més baix en un gener des del 2008. Les afiliacions també han batut un rècord de la sèrie històrica en aquest mes. En l’arrencada del 2023, Catalunya ha generat atur a un ritme inferior a la mitjana estatal (+2,5%). A l’Estat, el nombre d’aturats ha registrat un increment de 70.744 desocupats en comparació amb el desembre però s’ha mantingut per sota del llindar dels tres milions.

Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d’ocupació (57,1%), i s’han tornat a situar per sobre del llindar de les 200.000 aturades aquest mes (201.103). En els últims 30 dies, les llistes de l’atur han sumat 3.000 dones i 2.200 homes. Entre els més joves, l’increment ha sigut de 1.200 persones. A principis d’any, hi havia un 4,6% menys de dones i un 6,4% menys d’homes desocupats que el 2022. Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s’ha mantingut amb suau augment de quatre dècimes fins als 20.990 aturats (+88 persones). Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha començat el 2023 amb 1.729 aturats més (+2,55%) que el mes anterior.