Les vendes dels establiments adherits a Comertia han crescut el 17,2% al gener en comparació amb les dades del mateix any del 2022 gràcies a l'impuls de l'oci (30,1%) i la cultura (25,6%). Aquest increment també recull la diferència entre el gener d'aquest any i el del gener del 2022, encara marcat per alguns restriccions per contenidor la covid-19. Segons Comertia, aquestes dades confirmen la consolidació de la recuperació del sector a Catalunya. D'altra banda, el 92,5% de les empreses de Comertia assegura que ha incrementat la facturació durant el mes de gener mentre que el 7,5% afirma que hauria disminuït. De cara al febrer, els establiments pronostiquen un increment de vendes de l'11,5%.

A banda de l'oci i la cultura, el tercer sector que va impulsar les vendes al gener va ser el de l'alimentació no bàsica (+22,2%), seguida dels complements personals (+20,5%). En canvi, els increments més discrets van ser en l'alimentació bàsica i equipament de la llar, amb un 8,9% i un 7%, respectivament. Tot i el creixement absolut de facturació al mes de gener en tot el sector 'retail', l'indicador de Comertia identifica un cert decreixement en les vendes online. Segons les dades recopilades, la venda a través d'internet va disminuir un 1,3% al mes de gener, seguint la tendència dels mesos de novembre i desembre. Si bé el comerç electrònic va cobrar gran importància durant els anys de restriccions produïdes per l'impacte de la pandèmia, alguns sectors han vist decréixer la seva facturació a través d'internet en els darrers mesos.