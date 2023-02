El Govern va aprovar ahir una pujada del salari mínim interprofessional de 1.000 a 1.080 euros bruts en 14 pagues. Es tracta d'una pujada del 8% amb la qual pretenen pal·liar els efectes de la inflació. S'estima que a Espanya es beneficiaran d'aquesta mesura 3 milions de treballadors. A més, aquest increment salarial tindrà caràcter retroactiu des de gener, per la qual cosa les empreses hauran d'abonar aquests "endarreriments" en una "pagueta".

La pujada va ser anunciada ahir pel president del Govern, Pedro Sánchez, al Senat. Ho va fer després de reunir-se amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i amb CC.OO i l'UGT per a ultimar l'increment. A la trobada no va acudir la patronal CEOE en considerar que l'Executiu no li havia transmès la seva proposta formal de pujada ni considerat la seva petició que aquesta fora del 4%, fins als 1.040 euros. A més, els empresaris van retreure que no s'ha tingut en compte l'impacte de l'increment salarial en la situació dels agricultors i dels contractes del sector públic. Per tant, la mesura neix només amb la benedicció dels sindicats. Malgrat que les centrals reclamaven un increment major, del 10%, finalment l'acord es es va tancar dos punts per sota.

Aquest acord serveix també per a desembussar el debat intern que existia en el Govern sobre quan i quant hauria de pujar-se el salari mínim interprofessional. Finalment, entre els partidaris dins del Consell de Ministres de la franja més baixa, com el Ministeri d'Economia, i aquells que advocaven per la franja alta, com el Ministeri de Treball, s'imposen els segons. L'increment serà amb efecte retroactiu a 1 de gener i les empreses hauran d'abonar una "pagueta" addicional als seus empleats per a compensar el no abonat en la primera nòmina de l'any.

La previsió és que les empreses abonin aquesta quantitat juntament amb alguna de les pròximes nòmines. A més, les autoritats adverteixen que aquesta és una obligació per a totes les companyies a la qual els treballadors no han de renunciar en cap concepte i que estan en el seu dret de reclamar si no la perceben.