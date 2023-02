Un total de 18 alumnes han començat el curs de formació dual en Mecanització per arrencament de ferritja al Centre de Formació Pràctica (CFP), una formació pionera a Catalunya que permet aprendre un ofici mentre es treballa en una empresa, de manera que es recupera la figura de l’aprenent. El programa, del qual actualment es fa la segona edició, ha cobert totes les places disponibles i té la col·laboració de 16 empreses del territori que acolliran els alumnes i s’ocuparan d’ensenyar-los l’ofici. Aquestes empreses són Autopulit, Technoshock Suspensions, Tecmec, Mecanizados Gumer, Remco, AFM, DEM, Zania, Inoxforma, Mecàniques Corbi, Mecanitzats Flomer, Nova Mevir, J-Tooling, Oliva Torras, Avinent i Vilardell Purtí.

Els alumnes tindran feina i sou durant un any, temps en què aprendran l’ofici i coneixeran a fons l’empresa on treballen. A més, rebran orientació i acompanyament tant en l’àmbit formatiu com laboral. Les empreses, per la seva banda, podran formar un nou professional d’acord amb les seves necessitats i conèixer un possible futur treballador. La participació en aquest programa no té cap cost ni per als alumnes ni per les empreses, ja que el salari dels alumnes està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquest sistema vol donar resposta a la manca de professionals del sector del metall i, a la vegada, oferir una sortida professional atractiva a les persones joves del territori.