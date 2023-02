La gran banca polvoritza rècords i gana 20.850 milions en 2022, un 28% més

La gran banca espanyola -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja- va obtenir un benefici conjunt rècord de 20.850 milions el 2022, la qual cosa suposa un 28% més que el resultat de 2021 una vegada descomptats els impactes extraordinaris de llavors.

La pujada dels tipus d'interès a Europa va contribuir a l'avanç dels beneficis, principalment en la segona meitat de l'any, que és quan va començar a traslladar-se al balanç de les entitats, però malgrat aquestes xifres la rendibilitat continua sent baixa, perquè no cobreix el cost de capital del sector.

Aquest és un dels principals arguments de la banca per a rebutjar l'impost creat pel Govern per a aplicar una taxa al sector que greu els nous ingressos que aquest obté per la pujada dels tipus a Europa i que només Bankinter ha avançat que recorrerà davant els tribunals. La resta d'entitats l'analitzarà.

Com és habitual, el Banc Santander va ser el grup que va obtenir els majors beneficis: 9.605 milions, un 18% més que un any abans i una xifra rècord per a l'entitat, gràcies al fort creixement de l'activitat comercial, una bona qualitat dels actius i el control de costos.

El següent en la llista va ser el BBVA, que també va marcar rècord amb un benefici atribuït de 6.420 milions, un 38% més que els 4.653 milions de beneficis que va obtenir en 2021, per l'important augment dels ingressos, impulsats pel creixement a doble dígit del crèdit.

Només els dos grans bancs espanyols van aconseguir un guany superior als 16.000 milions en 2021 ajudats per la seva diversificació geogràfica, perquè en cap dels dos casos els seus resultats a Espanya van permetre cobrir el cost de capital.

A aquests més de 16.000 milions del Santander i el BBVA cal sumar un benefici per sobre de 4.800 milions obtinguts per CaixaBank, Sabadell, Bankinter i Unicaja Banc, la resta d'entitats que conformen la gran banca espanyola.

Després de la seva fusió amb Bankia, CaixaBank pràcticament va quadruplicar el seu benefici en 2021 per l'impacte extraordinari de l'operació; descomptat aquest efecte, el benefici en 2021 va ser de CaixaBank de 2.424 milions, que, segons la informació publicada aquest mateix divendres, va arribar en 2022 fins als 3.145 milions, un 29,7% més.

En el cas del Sabadell, impulsat pels bons resultats de TSB, la seva filial britànica, i la pròpia activitat comercial, el banc va guanyar 859 milions en 2022, un 61,9% més que un any abans, i el millor resultat des de 2006.

Bankinter, el primer a fer oficials les seves xifres, va guanyar 560 milions en 2022, un 28% més que els 437 milions d'un any abans. En aquesta xifra no s'inclouen les plusvàlues per la sortida a bossa de Línia Directa que van fer que el benefici net de 2021 arribés a 1.333 milions.

I, finalment, en el cas d'Unicaja Banc, el benefici va ascendir a 260 milions, un 88,9% més que els 122 milions que va obtenir en 2021, sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió amb Liberbank.