Les empreses catalanes que han participat en l'edició d'aquest any de l'ISE n'han fet un balanç "espectacular" i amb una "assistència que ha superat les expectatives". Així ho ha explicat aquest divendres el president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, que ha percebut "molta satisfacció" tant de les companyies participants com dels visitants. "L'audiovisual està creixent d'una forma molt important i aquesta fira ho constata", afegeix Rutllant. El president del Clúster Audiovisual ha destacat per sobre de la resta les dues tendències del saló com són la producció virtual i els motors dels videojocs per generar escenes en tots els àmbits i la "gran evolució" de la realitat virtual.

"Aquestes aplicacions són cada cop més naturals, menys invasives, i les ulleres cada cop més lleugeres", ha apuntat el president del Clúster Audiovisual. Rutllant també ha manifestat que l'ISE ha permès conèixer l'audiovisual "més enllà" dels àmbits més coneguts, com la televisió i el cinema i que també s'ha traslladat en d'altres com el corporatiu, amb la consolidació de les videoconferències. Una de les empreses catalanes que ha participat en l'ISE d'aquest any és S&B Audiotechnik, que també havia estat present en les edicions anteriors a Amsterdam. El seu director general, Cristian Orcin, considera que l'ISE 2023 ha estat "molt bona" i ha notat com el sector "té ganes de fer feina, portar projectes i mirar endavant" després del 2021, que recorda com una cita "molt icònica" i molt senzilla, i la de l'any passat. Per la seva banda, el cofundador de Windowsight, una plataforma streaming d'art visual, Pol Rosset, ha celebrat "l'impacte molt positiu" de la seva proposta, que ha consistit en un 'partnership' amb l'ISE l'entrada del hall 8, format per 40 pantalles Samsung que reproduïen 30 exhibicions d'artistes d'arreu del món. Per Rosset, ha estat una "oportunitat molt grossa" en un moment que coincideix amb una nova ronda de finançament de l'empresa. En el cas del director de Newtonlab Space, Valeriano Castaño, l'ISE d'enguany ha servit per presentar en primícia mundial el Show Window Max, el primer aparador hologràfic destinat principalment al sector del retail i l'automoció. "Estem molt contents, l'acollida és molt positiva. Hem fet molts contactes tant amb clients nacionals com internacionals", ha celebrat Castaño, que ha participat a l'ISE per segona vegada. En canvi, qui s'estrenava aquest any com a expositor és Sono Tecnologia Audiovisual. El seu director de vendes, Daniel Pérez, ha qualificat l"experiència molt bona" i comenta que amb tota probabilitat repetirà l'any que ve. Més de 8.000 reunions de negoci Segons dades d'Acció, l'agència per a la competitivitat de les empreses del Departament de Treball, les 73 firmes catalanes que han participat amb un estand a l'ISE han mantingut més de 8.000 reunions de negoci. El 58% de les trobades han estat amb empreses estrangeres i el 43% han tancat algun acord durant el congrés. Acció afirma que les 73 companyies catalanes, una xifra que supera en un 7% la del 2022, preveuen generar més de 8 milions d'euros de volum de negoci els propers 12 mesos gràcies a les reunions i visites mantingudes durant l'ISE. Catalunya és el cinquè territori amb més companyies i entitats que han participat a l'esdeveniment. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha subratllat "l'impacte" que té per al teixit productiu que l'ISE se celebri a Catalunya. "És el millor aparador internacional perquè les empreses catalanes puguin presentar la seva tecnologia al món en un sector d'una rellevància tecnològica de primer ordre com l'audiovisual", ha assegurat. Torrent ha destacat que el sector audiovisual equival al 2,9% del PIB de Catalunya i genera més de 32.000 llocs de treball, i ha augurat que l'ISE actuarà, en els pròxims anys, "com a palanca per accelerar el creixement d'aquest àmbit i el seu posicionament a escala mundial". Del total de companyies catalanes, 21 han estat ubicades al pavelló de la Generalitat de Catalunya a l'ISE, organitzat per Acció, un espai de 400 metres quadrats de superfície.