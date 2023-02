El 2022 s’ha caracteritzat per la incertesa i les dificultats per al sector avícola de Catalunya, segons la Federació Avícola Catalana (FAC). Les productores catalanes d’aviram i ous s’han hagut d’enfrontar-se a un gran nombre d’externalitats, com la volatilitat dels preus de l’energia i l’increment dels costos de producció, molt acusat en els preus de l’alimentació animal per l’escassedat de cereal i altres matèries primeres per a l’elaboració de pinsos per la guerra d’Ucraïna, assegura la FAV.

L’entitat hi afegeix la dificultat de traslladar els increments als costos al preu a la cadena de subministrament, sobre la qual també ha influït la pressió per la pujada de preus per la inflació.

La FAC considera que l’encariment dels pinsos afecta especialment les avícoles perquè l’alimentació de les aus representa un 70% dels costos. Els preus dels pinsos per a l’engreix de pollastre van pujar una mitjana del 31,2% el 2022 respecte al 2021 i acumulen una pujada mitjana del 61,5% en dos anys. Els pinsos per a ponedores es van encarir el 27,3% respecte al 2021 i el 60,6% en relació amb el 2020, segons dades de l’entitat. En aquest context, prossegueix la FAC, «els esforços del sector durant l’últim any s’han centrat en el control de costos, el reajustament de la producció per adequar-la a la demanda i la negociació dels preus de venda per mantenir l’activitat».

Al sector avícola de carn, les empreses amb contractes a preus tancats han tingut dificultats per traslladar l’augment dels costos de producció als preus de venda. Per al sector de l’ou, l’increment dels preus de venda no ha cobert els costos, assegura la FAC. D’altra banda, aquest sector també s’ha vist afectat per la incidència de la influença aviària i les temperatures anormalment elevades de l’estiu, que es van mantenir moltes setmanes, i hi van incidir negativament.

LA FAC preveu que el 2023 es mantindrà la incertesa per la situació geopolítica, així com l’elevada incidència de la influença aviària. A aquests elements externs s’afegeixen a les negociacions dels contractes de les integracions, que és un model d’organització majoritari en el sector avícola de carn, i que fan preveure un increment afegit en els costos de producció, segons la FAC.