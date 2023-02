El Consell Comarcal del Bages i Pimec tornen a programar el projecte Singulars aquest 2023 amb una formació específica adreçada a joves de 16 a 29 anys per millorar la seves capacitats i promoure la inserció laboral. L’oferta formativa s’adreça al col·lectiu de joves que no treballen en l’actualitat. En el marc del projecte E-nginy Jove 4.0 es programaran a partir del març formacions especialitzades de manteniment industrial (470 hores), administració i atenció al client (285 hores), soldadura (380 hores) i instal·lacions de xarxes elèctriques (195 hores).

Actualment, el Consell i la patronal cerquen els joves a qui puguin interessar aquestes formacions per tenir més possibilitats d’inserir-se al mercat laboral. Les persones d'entre 16 i 29 anys han de ser demandants d'ocupació no ocupades registrades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). També poden ser destinatàries les persones inscrites com a millora d'ocupació al SOC, amb una limitació del 20% de la totalitat dels participants per projecte. El projecte formatiu està subvencionat pel SOC amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

A través d’aquest programa, el Consell accentua la seva voluntat de concertació territorial amb els agents socials i econòmics de la comarca en l’àmbit de les polítiques de promoció econòmica i l’ocupació. La institució té com a objectiu en aquest àmbit cooperar en l’impuls de projectes conjunts que, com en aquest cas, suposin una millora de l'ocupabilitat de les persones residents a la comarca i un enfortiment de l’activitat econòmica a la comarca. En paral·lel, l’objectiu és fer front a un dels reptes més importants del sistema educatiu català, l’Abandonament Escolar Prematur (AEP).

El 22 de novembre del 2022 es va acceptar mitjançant Decret de Presidència número 696/2022 la participació del Consell Comarcal en el Projecte Singulars E-nginy Jove 4.0 liderat per Pimec com a entitat agrupada. Es tracta de la segona edició en què el Consell participa al Projecte Singulars i de la mà de Pimec. També té la participació d’Eurecat, la Fundació Emi, Afigi i el Centre de Formació Pràctica.

Totes les persones interessades poden adreçar-se a l’àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages a través del correu electrònic ocupacio@ccbages.cat o bé podeu fer les inscripcions a les formacions programades a través d’aquest enllaç.