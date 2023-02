Coll de Nargó (Alt Urgell) és la primera localitat de l'Alt Pirineu i Aran que rep compensacions econòmiques dels excedents d'energia que produeix mitjançant les plaques fotovoltaiques que té instal·lades en diversos equipaments municipals. Això ha estat possible gràcies a un contracte amb l'energètica pirinenca Peusa, promogut des de l'Associació Catalana de Municipis. D'aquesta manera, cada kilowatt/hora que no s'utilitza i que va a parar a la xarxa convencional es cobra a 8 cèntims d'euro. Tot i que la signatura s'ha fet aquest dimecres, l'adhesió del consistori és vigent des de la tardor. Des de la companyia han indicat que s'estan duent a terme els tràmits per poder fer el mateix amb les instal·lacions públiques de la Seu d'Urgell.

El director general de Peusa, Marcel Dorna, ha explicat que l'acord al qual s'ha adherit l'Ajuntament de Coll de Nargó defineix com es gestionen els subministraments amb autoconsum que es troben en espais municipals i estableix les condicions econòmiques de compensació dels excedents. D'aquesta manera, tota l'energia que s'envia a la xarxa convencional d'electricitat es registra, per tal d'obtenir-ne un retorn econòmic. Mentre, l'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha detallat que compten amb instal·lacions de plaques fotovoltaiques a l'espai Dinosfera, l'escola i la zona esportiva. Ara, amb aquest contracte preveuen estalviar entre un 20 i un 25% de la factura elèctrica gràcies a les compensacions econòmiques que rebin dels excedents d'energia que injectin a la xarxa.