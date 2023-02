La DO Pla de Bages marxa satisfeta de la seva promoció a la Wine Week

Nou cellers de la DO Pla de Bages, la meitat dels que la integren, han participat de dilluns a dimecres a la tercera edició de la Barcelona Wine Week, la primera fira professional del calendari anual del sector, de la qual fan un balanç «positiu» per la possibilitat que els ha ofert de donar-se a conèixer en nous mercats.

Enguany, la fira ha consolidat el seu format, ha reunit un total de 20.000 visitants professionals i 828 empreses expositores, un 27% més que a l’edició de 2022. El saló ha acollit també unes 8.000 reunions de negocis amb compradors nacionals i internacionals. Segons el balanç fet pel saló, enguany s’ha rebut un 20% de visitants internacionals vinguts de 80 països, principalment europeus i nord-americans.

En aquest marc, la DO Pla de Bages ha trobat un espai per «reforçar la nostra línia de creixement i bona direcció», diu Joan Soler, el president de l’ens. De la DO bagenca, els visitants del saló busquen «la identitat, l’exclusivitat de tirades petites, la proximitat dels productors, la varietats històriques del territori. En un món globalitzat la diferència és un valor, i no és inventada, la tenim de fa segles», apunta Soler.

Durant la fira, els cellers bagencs han obert contactes amb distribuïdors catalans, del conjunt de l’Estat i també de l’estranger. Jordi Vilaseca, del celler Més que Paraules, assegura haver tancat dos acords aquests dies per guanyar mercat als Estats Units, on fins ara aquest celler bagenc, que debutava a la Barcelona Wine Week, no tenia presència. «Venem a Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya i Suïssa, però volem donar-nos a conèixer al mercat americà i al sudasiàtic», diu Vilaseca, que es mostra «satisfet» de la seva estada a la fira. «No hi anàvem amb grans expectatives», assegura, però el saló professional ha donat resultats.

Per a Marta Pujadó, de Grau i Grau, el balanç també és satisfactori. El celler ha estat present a les tres edicions de la fira, «i aquest any hem fet més contactes nous que l’any passat», assegura. Fer nous clients a Polònia i a Holanda sembla una possibilitat molt real després de la fira, explica. «Els visitants no ens han demanat vins de gamma mitjana, sinó especials, de qualitat».

El picapoll, el sumoll, el mandó són les varietats més atractives de la DO bagenca per als distribuïdors forans. Soler afirma que per a la DO participar en esdeveniments de la dimensió de la Wine Week «és un pas més en el recorregut en el món del vi, que és molt llarg». No és un «salt», diu Soler, però sí una fita més en el creixement de la marca Bages. Eva Farré, secretària de la DO, assegura que els cellers poden haver fet fins a una desena de reunions professionals cadascun. «L’interès dels nostres cellers per participar-hi és més elevat que en altres denominacions d’origen», diu Farré.