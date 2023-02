L’Associació de Propietaris de Parcel·les del Polígon Industrial La Valldan de Berga ha mostrat interès a desenvolupar la seva pròpia comunitat energètica seguint l’exemple de l’Associació d’Empresaris del polígon de Bufalvent de Manresa. El projecte manresà s’ha concretat en una comunitat en format de cooperativa per compartir instal·lacions de producció fotovoltaica. Ambdues entitats van mantenir una reunió per abordar qüestions sobre la sostenibilitat per a un canvi del model energètic dels espais d’activitat industrial. Aquesta trobada va tenir lloc en el transcurs de l’assemblea anual de l’associació del polígon de la Valldan, celebrada aquest dissabte a la seu de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB).

El president de l’Associació d’Empresaris del polígon de Bufalvent de Manresa, Bernat Ladrón de Guevara, i la gerent, Montserrat Ambrós, van participar a la trobada per explicar el seu projecte, que seria la primera comunitat energètica empresarial del país. Porta per nom Manresa Il·lumina, i es preveu que estigui operativa al llarg del primer semestre d’aquest any. El projecte l’integren d’inici 31 empreses del polígon manresà, però es preveu que se n'hi puguin afegir més, ja que s'adreça a totes les empreses de Bufalvent, un total de 260, i també a les de la resta de polígons de la ciutat. Bufalvent fixa el 2035 com el termini per ser energèticament autosuficient. El projecte manresà té la implicació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.

Neus Piniella, gerent de l’ACEB, assegura que «el cost de l’energia és un impuls cap a noves formes de generar-la» i per aquest motiu «valorem totes les possibilitats que hi ha». El cas de Manresa Il·lumina és una manera de materialitzar-ho en un àmbit industrial i exemplifica un camí cap a la sostenibilitat. Piniella palesa la voluntat de la junta directiva «d’enfocar-se cap aquí». En aquests moments «impulsem una fase prèvia, estem en un pas embrionari», explica. Considera que «ara és el moment i estem en converses amb l’Ajuntament».

Durant la reunió conjunta en el transcurs de l’assemblea de l’entitat berguedana, Ladrón de Guevara va assegurar que projectes com aquests, “de col·laboració entre empresaris i col·laboració público-privada són molt importants per continuar avançant com a territori”. Per la seva banda, el president de l’associació del polígon de la Valldan, Miquel Canal, es va mostrar molt receptiu al projecte manresà i creu que és una iniciativa per emmirallar-s’hi i poder-la treballar des del polígon berguedà, ja sigui en l’àmbit d’una comunitat energètica o projectes de cooperació i col·laboració entre empresaris similar. El polígon de la Valldan és el més gran de la comarca i aplega un centenar d'empreses i un miler de treballadors.

També van ser a la reunió el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Berga, Aleix Serra, la regidora de Polígon Industrial i Promoció Econòmica, Roser Rifà, i l’alcalde de la ciutat, Ivan Sánchez. Piniella considera que la presència de les dues regidories implicades i de l’alcaldia evidencia que «estem en consonància. Ara és el moment d'impulsar-ho i estem en converses amb l’Ajuntament».

Durant la reunió també es va parlar del projecte de la central de biomassa del polígon com un exemple de comunitat, així com de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) industrial de polígons en què es treballa per intentar aixoplugar sota una mateixa marca tots els polígons del Berguedà. “Teniu l’oportunitat de liderar aquest projecte de marca conjunta i de col·laboracions perquè som el polígon de la capital i que portem més anys al peu del canó. Estem a un pas per generar aquests vincles amb els polígons de la comarca i crear aquest projecte”, va dir l’alcalde.