L'edició del Saló Internacional de Logística (SIL) del 2023 preveu créixer al voltant del 20% en comparació amb el 2022. Així ho ha confirmat el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), tenint en compte que quan falten quatre mesos per la celebració de la fira ja hi ha confirmada la contractació del 83% de superfície total d'exposició que hi havia l'any passat. D'aquesta manera, les expectatives són "molt optimistes" en una edició que "continuarà apostant per la internacionalització". El CZFB ha detallat que calcula una participació estimada de més de 650 empreses procedents de França, Suïssa, el Regne Unit, els Estats Units o Finlàndia, entre altres. El SIL celebrarà el 25è aniversari del 7 al 9 de juny.