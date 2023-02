El transport públic de l'àrea de Barcelona va recuperar l'any passat el 87% de la demanda respecte al 2019, any anterior a la pandèmia, segons dades de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Concretament, durant el 2022, es van registrar 923,9 milions de viatges, xifra que si es compara amb el 2021, va suposar un increment del 28%. Segons apunta l'ATM, la demanda del transport públic ha seguit una tendència creixent al llarg del 2022 fins al desembre, excepte al juliol i a l'agost. D'aquesta manera, els 923,9 milions de viatges de l'any passat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona queden lluny del rècord assolit just al 2019, amb 1.056,6 milions de viatges, és a dir, encara el 12,6% menys, segons dades de l'ATM..

El metro de Barcelona va ser un dels mitjans que van recuperar més usuaris, amb 371,6 milions, el 9,79% menys que al 2019, mentre que el bus de TMB encara es va quedar el 17,93% per sota, fins als 176,7 milions. Si s'analitza en comparació al 2021, increments van ser del 33,56% i del 20,03%, respectivament. La companyia va sumar en total 548,3 milions de passatgers, el 12,58% menys que al 2019 però el 28,88% més que al 2021.

Pel que fa Ferrocarrils del a Generalitat, es va acostar als 80 milions de viatges, amb 79 milions, una xifra que es va situar el 13,21% per sota el 2019, però va pujar el 29,58% en comparació al 2021.

La xarxa de Rodalies Renfe a l'àrea de Barcelona va sumar 100,3 milions, xifra que encara se situa el 15,82% per sota el 2019 però el 31,10% més que al 2021, mentre que al Tramvia es van registrar 26,7 milions de passatgers, el 10,28% menys que abans de la pandèmia però un 31% més que al 2021.

Pel que fa a altres operadors, el Bus Metropolità va sumar 90,18 milions de viatges, el 12,26% menys que al 2019 però el 28,88% més que al 2021. Si se sumen aquests passatgers als 548,3 milions de tot TMB, el nombre de viatges a l'AMB sumen 638,58 milions, el 12,54% menys que abans de la pandèmia però el 28,4% més que al 2021.

D'altra banda, els autobusos DGTM van sumar 39,95 milions de viatges, el 3,8% menys que al 2019 però el 27,73% més, mentre que els autobusos urbans en van registrar 38,7 milions, el 13,57% menys al 2019 i el 14,71% més que al 2021. A aquests, cal sumar-hi els 117.000 viatges de Rodalies de la setena corona tarifària i els 449.000 més dels autobusos DGTM, per arribar als 923,9 milions d'usuaris totals.

El 64,6% dels viatges es fan amb un abonament

Una altra de les dades que conclou l'ATM és que el 64,6% dels viatges que es fan a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona es validen mitjançant un abonament i suposa 5% respecte al 2021. Es tracta de títols d'ús recurrent com la T-usual, la T-jove, la T-16 i abonaments per a famílies monoparentals i nombroses.

Durant l'any passat, es va aplicar una rebaixa en tots els títols en aplicació del real decret llei 11/2002 de 25 de juny de mesures per a la crisi econòmica i social causada per la guerra d'Ucraïna i que es va traduir en un descompte del 30% dels abonaments, que en el cas de la T-usual i trimestral per a joves menors de 25 anys i per a famílies monoparentals i nombroses es va complementar amb un 20% més.

Al 2022, la T-usual es va consolidar com el títol més utilitzat, amb 269.096.840 validacions, un 29% del total, mentre que l'ús de la T-Casual ha caigut a la meitat respecte al 2019.