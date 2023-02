Un jutjat mercantil de Barcelona ha admès a tràmit una demanda del Servei Català de la Salut (CatSalut) contra dos fabricants de bolquers per a adults per pactar una alça de preus entre el 1996 i el 2014. En concret, el CatSalut reclama 526 milions d'euros pel sobrepreu pagat durant aquells anys pels bolquers d'adults no hospitalitzats, que surten dels 320 milions d'augment injustificat i 206 per la inflació d'aquells anys, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ACN. La demanda es va interposar el setembre passat, va ser admesa a tràmit i ara s'espera la resposta dels demandats. L'alemanya Hartmann i la sueca Essity van ser condemnades per formar un càrtel amb sis fabricants més que va acordar un augment del 50% dels preus. Entre aquests, figurava la manresana Textil Planas Oliveras

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va imposar el maig del 2016 una sanció de 128,8 milions que el Suprem va confirmar el 2019 per als 8 fabricants i importadors, la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) i dos directius. La investigació de la CNMC es va iniciar arran de la denúncia de dues de les empreses que participaven al càrtel: Ausonia i Procter&Gamble. La sentència concloïa que les empreses havien fixat el preu de venda als distribuïdors majoristes dels bolquers per a incontinència urinària severa en adults que finança el Servei Nacional de Salut a través de les farmàcies per als pacients no hospitalitzats. El pacte va durar almenys des del desembre del 1996 al gener del 2014. A més, van implementar una estratègia d'interposició de recursos administratius i contenciosos-administratius contra les licitacions públiques fetes per les comunitats autònomes a través de les que s'adquiria el producte més barat. La CNMC va dictaminar que les administracions van pagar gairebé, a través de les farmàcies, el doble del preu pagat pel mateix producte a través de licitacions públiques. Les multes confirmades pel Suprem van afectar FENIN, Procter&Gamble, Indas, Essity, Hartmann, Ontex, Barna Import Medica i Textil Planas Oliveras. Les sancions més elevades van ser de 13,2, 35,1 i 68,5 milions d'euros, però la CNMC en va perdonar algunes per haver col·laborat en la investigació.