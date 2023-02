Unió de Pagesos reclama amb urgència mesures per fer front a la pujada de costos de producció. El coordinador nacional, Joan Caball, ha alertat que si la gent no se’n surt, «acabarà plegant». Volen un IVA reduït per a tots els béns i serveis que necessiten per produir, ajuts per assumir les obligacions del decret de fertilització o que s’elimini l’«excessiva» burocràcia. Una altra de les qüestions que els preocupa és la manca de relleu. Segons xifres del Departament, l’any 2022 només es van incorporar 212 pagesos a l’activitat agrària, mentre que el 2021 en van ser 279. Caball ha fet aquestes declaracions en el marc de l’Assemblea Nacional del sindicat, a Vic, per marcar les línies de treball de cara al 2023.

A banda de la prioritat de focalitzar la lluita contra l’increment de costos de producció per aquest 2023, la proposta del Pla de Treball del sindicat aposta per continuar treballant per un mercat «just», «transparent» i «equitatiu» a la cadena alimentària. A més, també reivindica la importància de la pagesia per al país, amb l’alimentació com un pilar fonamental de la societat i on l’agricultura i la ramaderia són «imprescindibles».

El Pla de Treball d’Unió de Pagesos també busca poder aconseguir que l’aplicació de la Política Agrària Comuna beneficiï la pagesia i no els especuladors. Un altre dels temes cabdals per treballar, assegura l’organisme, serà la necessitat d’una gestió eficient de la fauna salvatge que provoca danys que cada vegada van a més. De fet, en el darrer any, va recordar Joan Caball, un terç dels sinistres han sigut per accidents amb fauna salvatge, com senglars o cabirols. «No se soluciona el problema», lamenta.

La protecció de l’espai agrari, l’adaptació al canvi climàtic i aconseguir unes assegurances agràries «útils» són altres reivindicacions que formen part del full de ruta del sindicat.

Durant la sessió de la tarda de l’Assemblea, que ha comptat amb més d’un centenar de delegats del sindicat arreu del país, estava previst un homenatge a Joan Masdemont, traspassat el 2020. Un osonenc que va ser la primera persona contractada d’Unió de Pagesos i que va liderar la vertebració del sindicat, sobretot per la construcció del discurs com una organització agrària «democràtica i participativa». L’acte havia de comptar amb la presència de la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea i extreballadora d’Unió de Pagesos, Meritxell Serret.