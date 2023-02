El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 1.080 euros. En un míting des de Màlaga, ha demanat "coherència i responsabilitat" a la patronal: "No es poden reclamar sacrificis als de baix mentre hi ha una festa per als de dalt. No hi pot haver dues vares de mesurar en aquest país. Una per a la gent corrent i una altra per a la minoria elitista", ha defensat. En aquest sentit, ha afegit que no permetrà una "llei embut", que sigui "molt ample per a la majoria i molt estret per a una minoria selecta".