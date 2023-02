Perdent pistonada?

Dijous vaig tenir l’ocasió d’anar a visitar una empresa que ha fet una aposta pel seu model de negoci i ha inaugurat instal·lacions noves a Sant Fruitós de Bages. Felicitar-los és el que toca, ja que després de sortir d’una pandèmia molt dura en l’àmbit empresarial, han vist que el seu negoci té molt potencial i, com que no han parat de créixer des que es van constituir al 2006, han hagut de buscar més espai per ubicar-se, amb reserva d’espai addicional per continuar creixent quan ho necessitin. Han hagut de fer-ho a Sant Fruitós evidentment, perquè a Manresa no han trobat l’espai necessari per dur a terme la seva inversió i on en trobaven no hi havia possibilitats de creixement. Quantes empreses ubicades a Manresa tenen aquest problema? (jo diria que moltes) i quantes empreses han marxat cap a municipis de la comarca per aquest hàndicap. Sembla, però, que el projecte del Polígon del Pont Nou avança, tot i que s’ha de veure, en la definició final, quines limitacions té.

En breu, la Cambra presentarà els resultats de «Dinamisme empresarial» que cada any elabora, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, i que ens mostrarà algunes dades que no agradaran gaire, però que som a temps a corregir. No ens podem permetre perdre pes econòmic dins el conjunt de Catalunya. És per això que no hem de perdre pistonada, si som una comarca on el pes de la indústria és el més important de tots els sectors, ens n’hem de sentir orgullosos i no anar amb mitges tintes i intentar fer veure el que no som. Emmirallem-nos en el Vallès, on les empreses tenien clar que s’havia de posar sobre el mapa polític del país la necessitat urgent i imperiosa d’acabar la B-40 i varen sumar tantes complicitats que ho han aconseguit. Tot i que alguns polítics s’han quedat sense argumentari respecte d’aquest tema. Les empreses del Vallès volen continuar sent un dels motors industrials més importants de Catalunya. Doncs nosaltres hem de fer el mateix, volem ser referents, ser atractius per a noves inversions, d’aquelles que creen ocupació i que tenen vocació tecnològica i sostenible, que aportin valor afegit, i per tant hem de reivindicar fermament les nostres necessitats. Si volem que la C-55 es desdobli tota, doncs ho hem de demanar més fort, algú ho recollirà i ho posarà sobre la taula en els propers pressupostos (ep!, tot i que la inversió al nus de Castellgalí ja sigui un primer pas important) i, si no volem fer transbordament a Martorell, doncs també hem d’aixecar la veu. No pot ser que avui els professionals sanitaris que podrien pensar que la proposta d’Althaia és un projecte interessant, rebutgin ofertes de feina perquè en tren tarden gairebé 2 hores a arribar i en cotxe és car, han d’invertir molt temps o es perillós, i com que Manresa no és atractiva, ja ni pensen en establir-s’hi. I és que ho hem denunciat tantes vegades com hem pogut, les nostres empreses necessiten gent per treballar, gent que pensi com millorar els processos productius, com obrir nous mercats, com aplicar solucions tecnològiques. No en tenim prou amb les persones que es formen als instituts, a la UPC o a la FUB perquè les nostres empreses també necessiten tècnics a les fresadores, als torns, a manteniment, personal a les caixes, als comerços, a l’hostaleria, peons, comercials, professionals de l’àmbit social..., i tot i que les dades d’atur juvenil són gruixudes, no hi ha prou gent que vulgui treballar. Quina llàstima, tot plegat! Resultat, doncs que la nostra comarca està perdent pes, en termes de VAB i ocupació al conjunt de Catalunya.

I mentrestant què tenim, un Ajuntament que té un «tap» de projectes per valor 325 milions d’euros que s’han de tirar endavant en els propers 4 o 5 anys, que podrien generar un impacte econòmic multiplicador molt gran i que esperem que es prenguin mesures perquè no es perdin per falta d’execució o de personalismes artístics.

Però, com que el món segueix rodant, i les empreses no paren, felicito Ingimec, que és l’empresa que anomenava al principi d’aquesta columna, però també tantes altres que aquests darrers mesos han fet inversions importants perquè no volen perdre pistonada.