La inversió en 'startups' de salut es dispara a Catalunya el 2022

El discurs no dona lloc a dubtes. “És un punt d'inflexió per al sector”, sentència la responsable de màrqueting, comunicació i intel·ligència competitiva de Biocat, Silvia Labé. “Les dades han superat des de lluny totes les expectatives”, coincideix el director general de la mateixa institució, Robert Fabregat. D'acord amb les xifres que presenten tots dos responsables, les ‘startups’ de salut catalanes van captar 445 milions d'euros en 2022, un volum que incrementa en un 87% l'aixecat un any enrere i que implica que aquest sector va ser porta d'entrada d'un de cada quatre euros que van arribar l'any passat a l'ecosistema emprenedor català.

Segons el balanç que van presentar Acció i la ‘conselleria’ d'Empresa i Treball de la Generalitat fa unes setmanes, les ‘startups’ de Catalunya van rebre en total 1.653 milions d'euros d'inversió l'any passat. Segons l'informe que ha publicat aquest dilluns Biocat, aproximadament un 27% va aterrar directament sobre empreses de salut, biotecnològiques o farmacèutiques. A més, aquests gairebé 450 milions d'euros es van distribuir en 35 operacions, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat, el que des d'aquesta organització que representa a la indústria de les ciències de la vida es veu com un senyal que les empreses capten cada vegada més diners en cada acord. És a dir, que són més atractives per a l'inversor. Sense anar més lluny, només 122 milions d'euros corresponen a una sola ronda d'inversió, la que va tancar la clínica d'ortodòncia invisible Impress. També va ser aquesta cadena la que va batre el rècord en 2021, amb una ronda de 40 milions d'euros (la major, fins avui), que enguany també superen Splicebio i Minoryx. En definitiva, que no sols flueix cada vegada més diners cap a les ‘startups’ de salut catalanes (que fins i tot sense l'operació de Impress haurien batut la marca de l'any anterior), sinó que els inversors injecten cada vegada més volum en aquestes empreses. En aquest sentit, un altre símptoma de consolidació i maduresa del sector és que el 95% del volum vingui de fons o fonts internacionals, una altra proporció rècord. “L'ecosistema va a l'alça”, ha resolt Fabregat. “És cert que som prudents, perquè estem en un moment global d'impacte polític i socioeconòmic, però el nostre sector és molt resilient”, ha analitzat el mateix directiu, que ha continuat enumerant bones notícies en la presentació de l'informe: el 77% dels diners ve del capital de risc, però es duplica la captació d'ajudes competitives; el segment de la tecnologia mèdica en concret marca un nou rècord de captació d'inversió (193 milions d'euros); i mai s'havien adquirit tantes companyies de salut catalanes com l'any passat. Han estat una vintena d'operacions, enfront de les 12 de 2021. “Important i sorprenent”, ha qualificat el director general de Biocat. Dues preocupacions Així, l'única cosa que preocupa és que l'àmbit concret de la salut digital hagi anat a la baixa després de créixer sense parar els últims anys, i que tot apunti al fet que la creació de noves empreses en el sector està perdent ritme. Aquestes dades en concret els analitza Biocat a dos anys vista, amb el que de moment només té informació preliminar de 2021 que, en qualsevol cas, no pinta bé. “Aquesta falta d'empenta que suposa una situació de menor risc i estabilitat, ha fet que entre 2020 i 2021 el dinamisme s'hagi frenat una mica, que hi hagi hagut més prudència i conservadorisme”, ha aventurat Fabregat, que tampoc ha donat la baixada per feta. “Falta veure si ha estat una situació anòmala donat el context global o si bé la tendència és que el dinamisme ha anat disminuint”, ha explicat. En total, amb les xifres de 2022 a la mà, Catalunya compta amb 1.350 empreses dedicades a aquest sector, entre ‘startups’, farmacèutiques, consultores i proveïdors. I totes elles van facturar en conjunt 39.300 milions d'euros, és a dir, el 8,7% del PIB de la comunitat.