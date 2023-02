Un total de 24.761 dels 39.347 sol·licitants del bo jove estatal de 250 euros al mes durant dos anys per pagar el lloguer s'han quedat finalment sense l'ajuda per manca de pressupost un cop tancada la convocatòria. El govern espanyol va anunciar la primavera de l'any passat la transferència de 58 milions per als anys 2022 i 2023 -29 milions per a cada un dels dos anys- a la Generalitat, que va rebre 39.347 peticions. D'aquestes, 9.753 es van resoldre favorablement, mentre que 4.777 s'han denegat per no complir els requisits o per no entregar tota la documentació. A més, en 56 casos els sol·licitants van renunciar al procés abans de resoldre el seu expedient, segons ha pogut saber l'ACN.

Tot i que el termini per demanar l'ajuda va finalitzar a mitjans de juny de l'any passat, els 24.761 sol·licitants que s'han quedat sense l'ajuda començaran a rebre a partir d'aquesta setmana una notificació per comunicar-los oficialment que finalment no podran rebre el bo jove. El 18 de gener del 2022, el Consell de Ministres va aprovar el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar als menors de 35 anys que tinguessin un contracte que no superes els 24.318 euros anuals. L'ajuda estava destinada als joves i no als habitatges i per tant hi podia haver més d'un beneficiari, segons va explicar el govern espanyol. La mesura es va concretar setmanes més tard en una conferència sectorial, on es va establir que en el cas de Catalunya la Generalitat rebria 58 milions d'euros per als anys 2022 i 2023 ja que es va acordar que cada comunitat faria la seva pròpia convocatòria i en concretaria el funcionament.