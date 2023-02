El mercat del treball del Berguedà se situa per sobre de les xifres registrades abans de l’impacte de la covid i va tancar el 2022 amb 15.871 persones de la comarca afiliades a la Seguretat Social, una xifra un 1,6% superior en comparació amb un any enrere, i la més elevada d'un mes de desembre des del 2012. A més, aquesta xifra representa un 2,9% més que abans de la pandèmia de la covid.

El nombre de llocs de treball a la comarca però, se situa en 11.420 (afiliacions segons seu de l'empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms). La diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per anar a treballar. Concretament, 4.451 persones s'han de desplaçar fora del Berguedà.

Són resultats que es reflecteixen a l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball al Berguedà elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Berguedà.

1.228 empreses

L'informe, que s'ha presentat aquest dimarts, també constata que el nombre d'empreses a la comarca s'ha reduït un 1,5% a finals de desembre del 2022 respecte un any enrere, passant d'unes 1.300 a 1.228. Més d'una setantena d'empreses han tancat, "i la majoria de menys de 50 treballadors", ha concretat el president de la Cambra territorial del Berguedà, Joan Boix. En canvi "les indústries grans s'estan consolidant i poden contractar treballadors", ha afegit Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

La xifra de llocs de treball per sectors econòmics augmenta a la indústria (3,5%) i se situa als 2.235 treballadors; i a la construcció (2,5%), amb 1.230 treballadors. En canvi, disminueix a l’agricultura (-2,5%), amb 595 treballadors; i al sector serveis (-2,5%), amb 7.360 treballadors.

1.704 persones a l'atur

El Berguedà va tancar el 2022 amb 1.704 persones a l'atur inscrites a les oficines de Treball de Catalunya, un 4,9% menys respecte a un any enrere. És el valor més baix per a un mes de desembre des de l’any 2008.

Per sexe, la reducció anual és més elevada entre els homes ( -5,9%) que entre les dones (-4,2%). Per grans grups d’edat, l'atur ha disminuït a tots els trams analitzats: un 6,4% entre més joves (menors de 30 anys), un 7,4% a les de 30 a 44 anys, un 6,6% a les de de 45 a 54 anys i un 1,9% a les de 55 anys i més. Per últim, l'atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, en major o menor mesura, excepte entre els treballadors d’activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (+3,1%) i els professionals científics i intel·lectuals (+14,6%).

Joan Boix i Lluís Vall han coincidit a destacar que malgrat les mancances i reivindicacions que hi pugui haver a nivell de territori, "la bona notícia és que hi ha una recuperació econòmica al Berguedà".