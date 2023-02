La producció d'oli es desploma per sota de les previsions en la pitjor campanya en 15 anys

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va alertar ahir que la campanya d'oli d'oliva 2022-2023 baixarà fins a les 15.000 tones, un 52% menys respecte una campanya mitjana. Es tracta d'una xifra inferior a la previsió de 19.000 tones que es va fer setembre abans d'iniciar la collita i a la de 16.000 tones de finals de gener, quan la collita es trobava ja a la recta final. La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones. Això situa l'actual campanya en la producció més baixa dels últims 15 anys, seguida de lluny per la collita de 2018, quan es van obtenir 20.600 tones. La Comissió de l'Oli d'Oliva de la FCAC es reuneix aquest dimecres amb responsables de la conselleria d'Acció Climàtica per reclamar "mesures urgents".

Segons la FCAC, la davallada de producció suposarà un pèrdua de 55 milions d'euros al sector. El responsable d'oli d'oliva de la FCAC, Antoni Galceran, alerta que "aquesta situació comporta dificultats molt grans a les cooperatives atès que la falta de producció s'uneix a l'increment dels costos i les conseqüències de la guerra a Ucraïna", i ha alertat que el sector tindrà "dificultats per mantenir els compromisos comercials per la falta de producte. La facturació cau mentre els costos s'han multiplicat gairebé per 4 l'últim any".

Les cooperatives elaboradores d'oli concentren la major part del cost energètic en els mesos de lliurament de l'oliva, que va d'octubre a finals de gener. Amb una collita molt escassa com la d'enguany, l'increment de les despeses energètiques i d'elaboració han repercutit sobre una menor producció i, per tant, el cost per quilo d'oli produït s'ha incrementat notablement.

Davant d'això, entre les mesures urgents que la FCAC reclama al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural hi ha l'establiment d'una línia ajuts destinats a cobrir part de les despeses fixes de les cooperatives de les zones afectades per la caiguda de producció d'oli d'oliva.

La FCAC aplega un centenar de cooperatives oleícoles que elaboren el 73% de l'oli d'oliva català.