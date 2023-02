CaixaBank assegura que "manté el compromís de no abandonar cap població on ara sigui present". L’entitat recorda que té una xarxa de seixanta-sis oficines al Bages, Berguedà i Osona, de les quals tretze són les úniques sucursals bancàries en aquest mateix nombre de municipis del Bages i el Berguedà. El Pont de Vilomara i Rocafort, Castellbell i el Vilar, Balsareny, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Montserrat, Avinyó, Avià, Callús, Casserres, Cercs, Santa Maria d’Oló, La Pobla de Lillet i Montmajor són les poblacions que només disposen d'una oficina bancària, de CaixaBank, pobles que l'entitat "té el compromís de no abandonar", diuen fonts del banc..

CaixaBank explica en una nota que les 66 oficines a les tres comarques, 12 són oficines Store, de format urbà, amb un horari d'atenció ininterromput de matí i tarda, un equip de gestors especialistes i més serveis comercials i tecnològics. Quant als caixers, la xarxa de CaixaBank a aquestes comarques està formada per 123 terminals, segons l'entitat. Aquesta infraestructura dona servei a més de 221.000 clients a Bages, Berguedà i Osona, que estan gestionats per un total de 239 empleats. A la Catalunya Central hi ha un centre de Banca Privada de CaixaBank, per a clients particulars amb una posició de més de 500.000 euros, des del que s’ofereix diversos models de servei, des de l’assessorament tradicional fins a l’assesorament independent, així com serveis de broker. Les empreses s’atenen des de dos centres especialitats, ubicats a Manresa i Vic, des del que es dona servei a empreses amb una facturació entre dos i 500 milions d’euros, amb l’objectiu d’oferir solucions innovadores i a mida amb una atenció especialitzada.