Les inspeccions a la setantena de granges d'aviram situades en un radi de 10 quilòmetres de l'explotació d'Arbeca on es va detectar un focus de grip aviària ja han finalitzat. Els veterinaris del Departament d'Acció Climàtica han trobat "normalitat absoluta" en aquestes granges repartides entre les comarques de les Garrigues, l'Urgell i el Pla d'Urgell, per tant, de moment no s'ha notificat cap nou cas. Una de les veterinàries que ha participat en les inspeccions, Antònia Soler, ha visitat aquest dijous una de les granges de pollastres d'engreix dins del perímetre, a Vilanova de Bellpuig i ha destacat l'alt grau de conscienciació dels ramaders que en tot moment demostren el compliment de les mesures de bioserguretat.

Antònia Soler ha explicat que des de la confirmació del focus de grip aviària en una granja de galls d'indi d'Arbeca, es van repartir amb els companys les inspeccions veterinàries a les 73 explotacions que es trobaven en el perímetre de 10 quilòmetres del voltant. El protocol d'inspecció quan s'arriba en una granja consisteix en primer lloc en fer un control dels animals presents, una "inspecció visual" i un censat dels individus per verificar si hi ha hagut baixes o no. En paral·lel també es controla si el consum de pinso i aigua es manté dins de la normalitat.

Un altre dels objectius dels veterinaris és ajudar a conscienciar al ramader de les mesures de bioseguretat tot i que Antònia Soler remarca que ja les tenen molt assumides i saben perfectament la importància del seu paper en aquest moment d'alerta pel cas d'Arbeca que ha obligat a sacrificar 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles. Si les coses continuen amb normalitat i no es detecta cap cas, pels volts del 10 de març s'aixecaran els restriccions de mobilitat.

La grip aviària afecta només a les aus de cria i el principal transmissor són les aus salvatges. No hi ha problemes per al consum humà però en les explotacions on se'n detecta un cas se sacrifiquen tots els exemplars.