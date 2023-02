Catalunya rep 1,09 milions de turistes d'aeroports internacionals al gener, un 10,3% menys que abans de la pandèmia

Catalunya va rebre 1.093.220 turistes procedents d'aeroports internacionals durant el mes de gener, un 10,3% menys que el mateix mes del 2020 (1.218.438), abans de la pandèmia. Així ho constaten les dades provisionals publicades per Turespaña, que detallen que en comparació amb l'any passat els viatgers internacionals es van doblar durant el primer mes de l'any (+101,9%). Es tracta del territori de l'Estat que va experimentar un major creixement interanual. Així mateix, les dades també destaquen que dos de cada deu viatgers estrangers que van arribar a Espanya per via aèria ho van fer a Catalunya. Al conjunt de l'Estat en el primer mes de l'any van arribar 5,2 milions de viatgers estrangers, un 98% dels que ho van fer el mateix mes del 2020.

La majoria de viatgers internacionals que van arribar a Catalunya durant el gener ho van fer amb companyies de baix cost (772.331). La resta, 358.481, ho van fer amb aerolínies tradicionals. També destaca que fins a 1.086.272 passatgers internacionals que van aterrar a Catalunya van arribar a l'aeroport de Barcelona. Al conjunt de l'Estat, els 5,2 milions de viatgers del gener suposen un 77,9% més de turistes que el mateix mes de l'any anterior. Els visitants procedents de la UE van augmentar un 69,5% interanual, mentre que els extracomunitaris van créixer un 90,4% interanual. Madrid, Canàries i Catalunya són les comunitats que van concentrar més arribades.