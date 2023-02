Del 15 de febrer al 31 de març està obert el termini perquè persones amb baixos ingressos econòmics demanin l’ajuda de 200 euros ideada per pal·liar la pujada dels preus provocada fonamentalment per la guerra d’Ucraïna. La petició es pot registrar a través de la web de l’Agència Tributària i les autoritats resoldran ben aviat.

Aquelles persones que tinguin ingressos superiors a 27.000 euros a l’any queden fora d’aquesta ajuda, igual com les que percebin ja l’ingrés mínim vital (no són compatibles) o els pensionistes.

Omplir el formulari per aconseguir l’ajuda no és complicat, però s’hauran de tenir a mà certes dades com el número del DNI i la referència cadastral de l'habitatge habitual del sol·licitant a data 31 de desembre del 2022. A més, s’ha d’estar donat d’alta al sistema Cl@ve, o fer-ho en el moment d’omplir la petició.

Per si sorgeixen dubtes, a continuació, exposem una senzilla guia pas a pas: